Mane de la Parra opinó de la falta de abogados de Pablo Lyle

La falta de representación legal para esta nueva demanda civil podría complicar aún más la situación de Pablo Lyle, ya que un abogado de oficio podría no tener la misma experiencia y recursos que uno que sea privado. Además, el hecho de que la apelación para reducir su sentencia haya quedado en suspenso significa que podría pasar más tiempo en prisión, lo cual afectaría su vida personal y profesional.

A su vez, los medios de comunicación abordaron a Mane de la Parra para saber qué ocurría con su amigo y esto dijo: “Terrible. La verdad, terrible, no entiendo la justicia. No entiendo, muchas otras cosas pasaron. Ha habido mucha gente afectada y no creo que se gane nada con ese tipo de decisiones. Las respeto porque no hay de otra. Pero, evidentemente, todos los familiares y amigos queremos que esto termine lo antes posible para todos”.

Lyle debería tomar medidas rápidas para buscar una nueva representación legal que pueda ayudarlo a enfrentar esta demanda civil y buscar una resolución favorable para todas las partes involucradas. Además, deberá considerar cómo esta situación podría afectar su carrera en el futuro, ya que un resultado negativo generaría consecuencias graves en su reputación.

“He estado un poquito desconectado de la situación, sería mentir. No puedo decir nada porque, la verdad, no lo sé. Lo lamento muchísimo.Ya lleva mucho tiempo eso. Se hizo responsable, es una persona que dio la cara, que arrepiente, lo ha dicho por todos lados; pero bueno. Ahora sí, que haciendo justicia“, agregó.

La situación legal de Pablo se ha complicado aún más con esta nueva demanda civil y la falta de representación legal. Será crucial que tome las medidas necesarias para resolver este asunto de la mejor manera posible y buscar el apoyo necesario para enfrentar estos nuevos desafíos legales.

“Como su amigo y, como mucha gente que lo queremos, seguramente estaremos aquí en el momento que la familia o amigos hagamos algo en torno a ello (de recaudar fondos para ayudarlo), contará conmigo. Sin duda alguna cuenta conmigo siempre. Desde el primer momento hasta siempre; cuando uno es amigo, es amigo, y espero que esto acabe lo más pronto posible“, añadió.

