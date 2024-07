Ryan García dedicó cariñosas palabras a Cristiano Ronaldo tras su llanto en la Eurocopa 2024

Cristiano Ronaldo se hizo viral por estallar en llanto en pleno partido de la Eurocopa 2024 ante Eslovenia. En medio de todo este revuelo apareció el boxeador Ryan García para dedicarle al luso un cariñoso mensaje en redes sociales.

García, que desde hace meses es muy activo en sus redes sociales generando polémicas cada dos por tres, dedicó un post a Cristiano en su cuenta de Instagram con cariñosas palabras. Esto luego de que el luso se hiciera viral por explotar en lágrimas en pleno partido de la Eurocopa 2024.

“Te quiero mi hermano en Cristo. No te preocupes por los penales. Eres el mejor que ha tocado la cancha. Te quiero Cristiano“, publicó junto a una foto de ambos en un carrete en el que también compartió postales con Neymar y Anthony Joshua.

¿Por qué lloró Cristiano Ronaldo en pleno partido de la Eurocopa 2024?

Portugal jugaba el pasado lunes los octavos de final de la Eurocopa 2024 ante Eslovenia. El partido fue bastante parejo y el marcado no se pudo desbloquear en el tiempo reglamentario. Ya en la prórroga la selección lusa tuvo un penalti a favor gracias a una zancadilla de Vanja Drukusic.

Los dirigidos por Roberto Martínez podían irse arriba y sentenciar el encuentro. Cristiano es un especialista en penales, el mejor del mundo en este apartado, pero terminó fallando el cobro ante Jan Oblak.

El luso estallaría en lágrimas producto de la frustración. Portugal terminaría ganando el encuentro en tanda de penales con CR7 anotando el primero de ellos y Diogo Costa parando tres consecutivos. Al término del encuentro, ‘El Bicho’ confesó en una entrevista para ‘Sport TV’.

“Tristeza inicial y alegría al final, eso es lo que te da el fútbol, es inexplicable. Podía haber dado la victoria a Portugal, pero no pude. Oblak me lo paró. Durante un año no he fallado ningún penalti y cuando más lo necesitaba, Oblak apareció”, dijo.

Cristiano Ronaldo llorando en partido de la Eurocopa 2024. Foto: Ariel Schalit / AP. Crédito: AP

