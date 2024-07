Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 4 al 10 de julio

Jazz latino con Steven Oquendo

Summer for the City presenta este viernes 5 de julio, a las 6:30 pm, al músico y educador Steven Oquendo quien, con su potente trompeta y su orquesta de 19 personas, pondrá el “Big” en Big Band. Con este conjunto bailable de clásicos afro-cubanos, salsa y mambo, Oquendo rinde homenaje a los originadores del género mientras pone un toque fresco a la tradición. Oquendo ha actuado en el escenario y en el estudio con leyendas como Celia Cruz, Rubén Blades y Eddie Palmieri. Antes del concierto, instructores de baile compartirán algunos pasos simples. Y a las 10:00 pm podrá bailar en la fiesta Silent Disco con DJ Cruz, un productor musical, compositor y músico. Gratis. The Dance Floor del Lincoln Center. Información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

‘Alex Katz Seasons’ en el MoMA

Cuatro pinturas monumentales presentadas en “Alex Katz: Seasons” relatan el cambio de las estaciones, desde los colores vibrantes de la primavera, el verano y el otoño hasta la paleta austera del invierno. Estas obras pertenecen a una nueva serie de más de 100 pinturas creadas por Alex Katz en su estudio de Nueva York desde 2022, y que estarán en exhibición desde este jueves 4 de julio en el MoMA (11 West 53 Street, Manhattan). El artista se inspira en su entorno inmediato, ya sea un árbol solitario encontrado en la calle Houston de camino a casa desde el cine, o el exuberante paisaje de Maine. Hasta el 8 de septiembre. Información: https://www.moma.org.

Foto: MoMA

Un escape campestre en New Paltz

¿Busca un lugar que dé la bienvenida a toda la familia, todo el grupo de amigos y a los perros? No busques más allá de Twin Star Orchards en New Paltz, NY (a 90 minutos de NYC), un lugar para escapar del calor y las multitudes de la ciudad este verano. Los visitantes pueden pasear por la propiedad de 210 acres y disfrutar de una variedad de sidras naturales de Brooklyn Cider House junto con pizza al horno de leña, hamburguesas y barbacoa estilo Texas junto al pintoresco estanque, acompañados de música en vivo gratis los sábados. Este sábado 6 de julio, estarán asando un cerdo entero en una Caja China durante 6 horas, para que los visitantes lo disfruten. En 155 N Ohioville Rd, New Paltz, NY. Información: https://www.twinstarorchards.com.

Cortesía Twin Star Orchards

Festival playero en South Street Seaport

El South Street Seaport Museum celebrará el “Beach Fest” en el Seaport Museum, este sábado 6 de julio, de 11am a 2pm en el Pier 16 (Fulton y South Streets). Cada verano, la diversión, arena y música se apoderan del Seaport Square con este festival playero. Este año, el Seaport Museum se une a Mommy Poppins y Brooklyn Bridge Parents para Seaport Kids x Music Fest, con actividades gratuitas de entretenimiento y educación. Gratis. De 11:00 am a 2:00 pm. Información: https://southstreetseaportmuseum.org/beach-fest.

Foto: Cortesía

Noche de cine en Prospect Park

Este sábado 6 de julio, únase a los fanáticos del séptimo arte para una noche de cine en BRIC Celebrate Brooklyn!, con la proyección del clásico “Do The Right Thing” de Spike Lee (foto). Celebrando su 35º aniversario, la historia emblemática de Brooklyn, que presenta el barrio “Do or Die” de Bed-Stuy en Brooklyn y el himno convertido en grito de batalla de Public Enemy, “Fight the Power”, resuena con la misma fuerza y urgencia hoy como lo hizo en 1989. Antes de la proyección habrá un panel con invitados especiales. Puertas 6:30pm/Show 7:30pm. En el Lena Hall Bandshell (141 Prospect Park, Brooklyn). Información: https://bricartsmedia.org.

Archivo

​Shaggy y compañía en Coney Island

Durante 25 años, Federation Sound ha guiado la cultura del dancehall jamaicano, reggae y música roots en la ciudad de Nueva York y más allá. Y este año, Kenny Meez, Max Glazer, DJ Danglez, DJ Mace y Alric & Boyd celebran el aniversario en Coney Island con la participación de Shaggy, la leyenda del reggae; Sister Nancy, la pionera primera dama del dancehall; y Tanto Metro & Devonte, el dúo vocal de dancehall jamaicano. Otros artistas incluyen a Tifa, Mr. Lexx, Red Fox & Screechy Dan, Iotosh, y más. Gratis. Este domingo 7 de julio, en el Coney Island Amphitheater (3052 W 21st St, Brooklyn) a las 5:00 PM Más información en: https://cityparksfoundation.org

Shaggy tendrá una aparición especial este domingo en Coney Island. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

The Brooklyn Cumbia Festival en el Lincoln Center

Este domingo 7 de julio, baile al ritmo de la música de cumbia en la “Silent Disco” de Summer for the City, curado por el Brooklyn Cumbia Festival. La animación estará a cargo de la Colocha, quien comenzó a coleccionar y seleccionar discos mientras vivía en la frontera entre Estados Unidos y México, actuando en bares, fiestas y cantinas en el centro de Ciudad Juárez. Su arte junta su crianza en Queens y las raíces de su madre a través de la tradición Sonidero de la Ciudad de México, los sets de La Colocha mueven los corazones y los cuerpos de las personas que la escuchan tocar. El Brooklyn Cumbia Festival celebra la música de cumbia desde sus orígenes afroindígenas en Colombia hasta sus formas modernas en toda América Latina, los Estados Unidos y más allá. Gratis. A las 8:00 pm en The Dance Floor del Lincoln Center. Información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía

“Staycation” en Governors Island

QC New York, el spa de lujo italiano en Governors Island, está ampliando significativamente sus ofertas este mes de julio, con una adición multimillonaria de 15,000 pies cuadrados que trae un bistró con 142 asientos, saunas sensoriales, cascadas, una sala de sal, una sala de hielo y una sala de relajación con camas de agua a su edificio 111. Dedicado al arte italiano de “dolce far niente” – la dulzura de no hacer nada – QC New York es aclamado por sus innumerables experiencias, que incluyen duchas Vichy, saunas, cámaras infrarrojas y más de una docena de salas de relajación. El spa es famoso por sus piscinas al aire libre durante todo el año con vistas icónicas del centro de Manhattan. Para más información y reservar, visite: https://www.qcny.com/en

Foto: QC New York

Una ‘Plaz’ mexicana en The Standard

The Standard, High Line transformó su plaza al aire libre en La Plaz, un concepto gastronómico inspirado en la Ciudad de México, con un nuevo menú con selecciones especiales de Taquería Ramírez y La Newyorkina. Los comensales pueden degustar versiones de platillos tradicionales, como el guacamole, los esquites, las gorditas, las quesadillas y los tacos, entre otros, acompañados de varios cócteles, como la clásica margarita o la paloma.

El hermoso espacio está decorado con la instalación interactiva “Jugando a Jugar”, creada por la artista y diseñadora mexicana Sofía Elías, inspirada en los espacios de juego para niños y el desafío de crear ambientes que fomenten la belleza de la acción no planificada, la reacción y la interacción. Pase por La Plaz para tomar una o dos bebidas y disfrute de los sonidos del DJ residente Shane, quien estará tocando de 4pm a 6pm, este jueves 4 de Julio. Reserve en RESY. La Plaz estará abierta hasta el 9 de septiembre en The Plaza en The Standard, High Line, ubicado en 848 Washington St. Para más información, visite: https://www.standardhotels.com.