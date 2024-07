Cristian Castro no ha visitado a Verónica tras su operación

Verónica Castro ha expresado en varias ocasiones su tristeza por la falta de comunicación y cercanía con su hijo Cristian, pero también ha mencionado que respeta su decisión y le desea lo mejor en su vida personal y profesional. A pesar de las diferencias y distancias, ambos han dejado en claro que se aman y se desean lo mejor el uno al otro.

La actriz recientemente tuvo que ser operada emergencia por un problema que le fue diagnosticado en un hombro, pero detalló que uno de sus hijos no ha estado con ella: “Cristian no sé dónde anda. Ya acabó, me estoy enterando que no van a seguir (la gira Yuri y Cristian)”, dijo Verónica al programa de televisión ‘Ventaneando’ (TV Azteca).

“Estuvo quedándose (en mi casa de la Ciudad de México). Lo último que supe es que estaba viendo lo de su disco en Miami (Estados Unidos); espero que esté ocupado en eso. Lo último que supe fue que estaba muy sentido porque Yuri decía que no era amigo; ya ni modo. Ya saben ¿para qué te digo?“, agregó durante la entrevista.

Parece ser que el trato entre los familiares pueden ser complicadas y que cada persona tiene sus propios motivos y circunstancias que influyen en su forma de relacionarse con sus seres queridos. Por ello, los fans esperan que en algún momento, Cristian y Verónica puedan encontrar la forma de retomar su relación y reconciliarse.

“Por supuesto, Michel viene, me da sus vueltas cada que puede, ahora sí que está pendiente hasta donde se puede”, mencionó Verónica y además, aprovechó para destacar cómo es su proceso de evolución: “Estoy tratando de mover, con unos ejercicios, lo más que se pueda el brazo, el hombro, pero es complicado”.

A pesar de las diferencias y la distancia, tanto Verónica como Cristian saben que el amor de madre e hijo es incondicional, y que tarde o temprano encontrarán la manera de reconectar y fortalecer su vínculo familiar. Mientras tanto, ambos siguen adelante con sus vidas y carreras, con la esperanza de que algún día puedan volver a estar juntos.

