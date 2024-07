Drake Bell vuelve a mencionar su deseo por colaborar con Peso Pluma

El músico estadounidense Drake Bell volvió a hacer público su deseo de colaborar con Peso Pluma durante su más reciente participación en el programa de YouTube “Al Volante”.

Durante su plática con el youtuber Escorpión Dorado, el también actor habló sobre diversos aspectos de su carrera profesional como el próximo lanzamiento de su nuevo disco, el cual grabó en México. En el marco de este tema, el presentador preguntó a Bell sobre quién sería el artista con quien le gustaría colaborar.

Ante esto, el intérprete de “I Know” no dudó en mencionar, de nueva cuenta, su deseo de trabajar a lado del cantante de corridos tumbados Peso Pluma.

Si pudiera hacer una canción con Peso Pluma sería maravilloso” Drake Bell – Cantante

¿Drake Bell y Peso Pluma juntos en una canción?

Luego de su respuesta, el cantante estadounidense también aclaró que debido a lo íntimo y personal de su nuevo trabajo, no pensó en colaborar con alguien más: “Al final, no había pasado por mi mente acercarme a alguien para hacer una colaboración o algo por el estilo”.

Respecto a este mismo material discográfico, Bell mencionó que este verá la luz en octubre próximo.

Esta no es la primera ocasión en la que el artista norteamericano se pronuncia a favor de una colaboración con el cantante mexicano. Durante una trasmisión en video del nacido en Jalisco, realizada meses atrás, en donde habló sobre diversos temas de su carrera, Drake Bell se hizo presente, de forma sorpresiva, al comentar en la trasmisión: “Hacer una canción conmigo…”.

Ante este comentario, Peso Pluma no reaccionó o mencionó algo durante la misma transmisión, lo que ocasionó, de manera lógica, una serie de comentarios que señalaban que el mexicano ignoró totalmente al actor de “Drake & Josh”.

Sin embargo, otros más mencionaron que Peso Pluma no mencionó nada debido a que no vio el comentario del estadounidense. A pesar de lo anterior, el comentario de Bell no pasó desapercibido para un gran número de seguidores del intérprete de “Lady Gaga”, quienes mostraron su entusiasmo por ver al ex novio de Nicki Nicole a dueto con Drake.

Hasta el momento, y luego de la reciente declaración de Bell, Peso Pluma no se ha pronunciado respecto a lo dicho por el artista de Estados Unidos.

Actualmente, y luego del lanzamiento de su más reciente disco “Éxodo”, el pasado 20 de junio, Peso Pluma se encuentra en proceso de recuperación luego de ser intervenido quirúrgicamente por una fractura sufrida en pleno concierto en Nueva York semanas atrás.

Se prevé que el cantante mexicano regrese a los escenarios en las próximas semanas en el marco de su gira “Éxodo”, la cual visitará algunas de las principales ciudades de Estados Unidos.

