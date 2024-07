Hombre de Nebraska gana camioneta pickup gracias a un boleto de lotería olvidado en su auto

En un giro inesperado de la suerte, Lucas Swarthout, un hombre de Nebraska, se convirtió en el orgulloso propietario de una nueva camioneta pickup Ford F-150 XLT SuperCrew Flex Fuel, gracias a un boleto de lotería que había olvidado en la guantera de su auto.

Todo comenzó en el otoño pasado cuando Swarthout, siguiendo una corazonada, decidió comprar un boleto de lotería en un pequeño mercado local. El boleto, que le costó solo $2 dólares, lo guardó en la guantera de su coche y lo olvidó ahí.

Fue en febrero de este año, mientras buscaba el número de chasis de su vehículo, cuando redescubrió el boleto. Al rasparlo, Swarthout se llevó la sorpresa de su vida: ¡había ganado una camioneta pickup nueva!

Swarthout compartió su experiencia en un comunicado emitido por la Lotería de Nebraska. “Sentí una corazonada y seguí mi instinto”, declaró. Al principio, el joven pensó en no reclamar su premio debido a los impuestos y tasas asociados con la adquisición del nuevo vehículo. Sin embargo, pronto se enteró de que la agencia de lotería cubriría todos esos gastos, los cuales ascendían a aproximadamente $25,000.

El 12 de febrero, Swarthout se dirigió al mercado en North Platte, donde había comprado el boleto, para participar en la ceremonia de entrega de su premio. “Esto fue un alivio… Cuando me enteré de que no había ataduras financieras”, explicó Swarthout, agradecido por no tener que preocuparse por los costos adicionales.

Para aquellos que disfrutan de los juegos de lotería y que no te pase lo de este hombre de Nebraska, aquí hay algunos consejos útiles:

* Guarda tus boletos en un lugar seguro: Asegúrate de que tus boletos estén en un lugar donde los puedas encontrar fácilmente.

* Revisa tus boletos regularmente: No olvides verificar tus boletos después de cada sorteo.

* Sigue tu instinto, pero juega con responsabilidad: Jugar a la lotería puede ser emocionante, pero siempre debe hacerse de manera responsable.

