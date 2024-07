Jaime Munguía reconoce que Julio César Chávez lo habría derrotado en su prime

El boxeador mexicano Jaime Munguía consideró que Julio César Chávez es uno de los peleadores más importantes de toda la historia y lo catalogó como su mayor ídolo, lo que ha generado la duda sobre su el tijuanense habría aceptado un enfrentamiento contra el histórico campeón cuando se encontraba en su prime; sin muchas dudas el peleador afirmó que habría recibido “una chinga” por parte de Chávez Sr.

Durante una entrevista ofrecida para el canal ‘Aca Entre Nozz’, Munguía fue cuestionado sobre lo que habría pasado en un hipotético combate entre el mejor Julio César Chávez contra el mejor Jaime Munguía, a lo que el peleador fue bastante sincero al considerar que la calidad del múltiple campeón era demasiado grande para poder derrotarlo en el cuadrilátero.

“No, es mi amigo, somos camaradas. Me hubiera pegado una chinga, Julio estaba muy cabrón. La neta Julio estaba muy cabrón, es uno de mis grandes ídolos y era muy bueno, era muy bueno. Le echaba un chingo de ganas”, expresó el azteca en sus declaraciones.

Es importante destacar que Julio César Chávez alcanzó la increíble marca de 90 victorias de manera invicta y se consagró como el campeón mundial de tres divisiones para poder ser considerado como el mejor boxeador en la historia de su país y uno de los mejores del mundo; por su parte, Jaime Munguía alcanzó una marca de 43 victorias hasta que terminó sufriendo su primera derrota contra el campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Munguía reconoció que una de las mejores cosas que pudo vivir en su carrera fue recibir consejos del propio César Chávez para poder ser mejor cada vez que sube al cuadrilátero y agradeció mucho esas oportunidades; resaltó que jamás pensó que conocería a esta figura y mucho menos recibir los consejos de su parte.

“A mí nunca se me olvida cuando me decía: ‘Munguía, tú entrena bien fuerte, pégale al costal’. ‘Yo cuando estaba entrenando le pegaba al costal hasta que sentía que me iba a tronar el corazón, tienes que darle, chingarle, y esa es la única manera de llegar’”, resaltó.

“La neta chingón, pues contento y orgulloso de llegar a conocerlo. Porque imagino que no cualquiera y mucho menos a que te diga que le eches ganas, que sigas adelante y cositas así”, concluyó el pugilista azteca.

Sigue leyendo:

–Óscar de la Hoya da su apoyo al Canelo Álvarez para enfrentar a Benavídez

–Mauricio Sulaimán asegura que Manny Pacquiao podría competir por el título del CMB

–Jorge Linares asegura que Devin Haney debe regresar a las 135 libras