Kylian Mbappé considera “un honor” enfrentarse a Cristiano Ronaldo en la Eurocopa 2024

Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa, compareció este jueves en rueda de prensa para hablar del próximo encuentro de cuartos de final de la Eurocopa 2024 contra Portugal, donde se enfrentará a Cristiano Ronaldo.

Mbappé no escatimó elogios hacia Cristiano Ronaldo, a quien considera una verdadera leyenda del fútbol. Reconoció la admiración que siempre ha sentido por el portugués y destacó su grandeza como jugador, tanto dentro como fuera de la cancha.

“Todo el mundo sabe la admiración que siempre he tenido por Cristiano. Tuve la oportunidad de conocerle y hablar con él muchas veces. Estamos en contacto y siempre trata de darme buenos consejos. Es un honor. Pase lo que pase, seguirá siendo una leyenda del fútbol. Pero espero que pasemos mañana nosotros”, dijo Mbappé en declaraciones recogidas por EFE.

A pesar de su admiración, Mbappé dejó claro que no siente envidia por Cristiano Ronaldo. Su objetivo es seguir su propio camino y labrarse su propia historia en el mundo del fútbol.

“Nunca he envidiado nada. Solo quiero admirar la grandeza de Cristiano. No habrá ninguno así. Ha dejado huella en la historia del fútbol. Ha marcado a generaciones, ha marcado infinidad de goles y ha logrado un gran número de títulos. Siento un gran respeto hacia él, pero mañana espero que no esté tan feliz porque hayamos pasado a semifinales nosotros”, agregó.

Sobre su fichaje por el Real Madrid, Mbappé afirmó que cumplió su sueño de jugar en el club blanco. Sin embargo, recalcó que no está allí para seguir los pasos de Cristiano Ronaldo, sino para escribir su propia historia.

Mbappé también quiso destacar que Portugal no es solo Cristiano Ronaldo. La selección portuguesa cuenta con otros jugadores de gran calidad como Bruno Fernandes, Bernardo Silva o sus propios compañeros del PSG, por lo que no se centrarán únicamente en el astro portugués.

El encuentro entre Francia y Portugal promete ser un partido emocionante y decisivo. Dos grandes selecciones con jugadores de talla mundial se enfrentarán por un puesto en las semifinales de la Eurocopa 2024. Mbappé y sus compañeros buscarán la victoria, conscientes de que tendrán que superar a un rival de gran nivel, pero con la confianza en sus propias capacidades y en el trabajo en equipo.

