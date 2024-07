“En Qatar dijeron lo mismo y no creo que sea así”: Lionel Scaloni opina sobre las supuestas ayudas arbitrales a Argentina

La selección de Argentina levantó en Qatar la Copa del Mundo aunque para muchas personas este campeonato estuvo manchado por algunas supuestas ayudas arbitrales para la Albiceleste. Pues el equipo dirigido por Lionel Scaloni recibió cinco penales a favor en siete encuentros.

Ahora luego de terminar la fase de grupos de la Copa América estas acusaciones se vuelven a repetir. Pues en los primeros tres partidos de Argentina se generó polémica por una posible expulsión de Rodrigo de Paul ante Perú y una presunta posición adelantada de Lautaro Martínez ante Chile.

Ante estas acusaciones Lionel Scaloni lanzó algunos comentarios previos al duelo de Argentina ante Ecuador por los cuartos de final de la Copa América.

“Descartaría decir que los árbitros nos favorecen. Ya en Qatar dijeron lo mismo y no creo que sea así. Cuando uno gana, la gente siempre tiende a decir que le favorecen”, explicó el estratega argentino.

Lionel Scaloni durante rueda de prensa en la Copa América 2024. Photo/Julia Nikhinson. Crédito: AP

Aún así Scaloni afirmó que aunque existe la tecnología en el fútbol hay errores humanos “Los árbitros son humanos y se pueden equivocar. Hablamos de decisiones milimétricas y, pese a que está el VAR, el error humano siempre va a existir”, enfatizó.

Por otro lado el joven entrenador lanzó su percepción de cómo se viene desarrollando la Copa América y el gran nivel que hay en las selecciones. “Esta Copa tiene un nivel altísimo y cualquier equipo está aquí para competir con los mejores del mundo. Antes de la Copa dije que Ecuador estaba con opciones de luchar la Copa y lo mantengo ahora”, destacó.

En cuanto al rival que tendrán este jueves Scaloni también analizó el historial y cómo viene jugando Ecuador antes de medirse a la Argentina por un cupo a la semifinal del torneo continental. “Los antecedentes ante Ecuador no valen. Este es un partido diferente y la verdad no sé si conocer o no a Ecuador es bueno o malo“.

Argentina y Ecuador se han enfrentado en 16 ocasiones por Copa América. Dejando un saldo positivo de victorias para la Albiceleste de 11 y cinco empates, por lo que los ecuatorianos jamás han podido vencer a los argentinos en este torneo.

Sigue leyendo:

· Todo listo para los cuartos de final: conoce el cuadro de enfrentamientos de la Copa América y Eurocopa

· Presencia de Messi en cuartos sigue en duda según Scaloni

· Las cuatro polémicas de la fase de grupos de la Copa América 2024