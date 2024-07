Kylian Mbappé sobre el uso de la máscara en los partidos: “Es un horror absoluto”

El pasado 17 de junio la selección de Francia debutó en la Eurocopa ante Austria. Un encuentro que ganaron con marcador de 1-0 para sus primeros tres puntos del torneo y que le servirían para avanzar a los octavos de final de la competición.

Sin embargo ese debut tuvo un sabor agridulce para Francia pues su máxima estrella, Kylian Mbappé, sufrió una fractura en su nariz sobre el final del encuentro y esto le impidió jugar el siguiente partido ante Países Bajos.

Desde entonces Mbappé empezó a usar una máscara facial. Algo bastante común en los futbolistas que sufren este tipo de lesiones y que utilizan para evitar algún golpe que pueda empeorar la lesión.

Kylian Mbappé durante el partido ante Polonia en la Eurocopa 2024. Foto: FRIEDEMANN VOGEL. Crédito: EFE

Sin embargo este accesorio extra en la cara de Mbappé parece tenerlo de mal humor. Pues recientemente comentó que le incómoda bastante llevarlo.

“Un horror absoluto”, describió Mbappé la experiencia de utilizar esta máscara facial para protegerlo de su fractura de nariz.

“Es horrible jugar con una máscara. Sigo cambiando de máscara porque cada vez que hay algo que me molesta, algo que no está del todo bien, intento cambiarla”, explicó el propio Mbappé en rueda de prensa antes del duelo ante Portugal por los cuartos de final de la Eurocopa.

“Limita la visión y luego está el sudor, hay que dejarle salir. Pero no puedo jugar sin la máscara. Lo odio, es muy molesto. La cambié ya cinco veces”, dijo el joven delantero.

“Francamente, sé dónde me metía cuando decidí no operarme. Es una situación nueva y esto puede provocar que reciba golpes y que el dolor persista. Voy a intentar darlo todo para llevar a Francia a lo más alto. La nariz no es lo más importante“, sentenció

Incluso el propio entrenador de Francia, Didier Deschamps, comentó sobre cómo ha visto la interferencia de esta máscara en el juego del ahora jugador del Real Madrid. “Todo lo que tiene delante está bien, pero hay algo que falta en su visión periférica”, analizó el estratega.

Francia jugará este viernes ante Portugal por los cuartos de final de la Eurocopa 2024. En cuanto a Mbappé deberá seguir usando esta máscara hasta que se someta a una operación, la cual se hará una vez termine el torneo, pues no quiere perderse la copa son su selección.

Sigue leyendo:

· Así marcha la tabla de goleadores en la Eurocopa 2024

· Néstor Pékerman también le responde a Mbappé: “Está dolido porque le quitamos un Mundial”

· El cuerpo técnico de Francia explica la nueva función de Antoine Griezmann en el campo