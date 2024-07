El cuerpo técnico de Francia explica la nueva función de Antoine Griezmann en el campo

Una de las candidatas a ganar la Eurocopa 2024 es la selección de Francia quienes vienen de ser subcampeona del mundo y cuenta con un plantel plagado de estrellas. Los galos vencieron a Bélgica en los octavos de final y ahora les tocará medirse a Portugal en los cuartos.

Entre las figuras que tiene la selección francesa en su plantel está Antoine Griezmann. El jugador del Atlético de Madrid es el cuarto máximo goleador histórico de su país y una de las piezas clave del equipo.

Griezmann vení jugando desde hace bastante tiempo en el medio campo del equipo. En una posición parecida a un “10” o enganche, asistiendo a Kylian Mbappé y Marcus Thuram como los delanteros.

Sin embargo en el reciente partido contra Bélgica Didier Deschamps cambió el esquema de juego y sacó de la alineación titular a Ousmane Dembelé. Lo que obligó a Grizmann a tomar otro rol dentro del equipo.

Antoine Griezmann en el último encuentro ante Bélgica. Crédito: AP

Esta nueva labor del jugador de 33 años fue explicada a profundidad por Guy Stephan, asistente técnico de la selección francesa.

“Se sabía que existía la posibilidad de jugar con un mediocampo en rombo, más dos delanteros. Se puso el día antes del partido, pero todos los entrenadores reflexionan entre la víspera y la hora del partido. En ese momento, se decidió que Antoine estaría más cómodo si le colocábamos un poco más en la banda derecha y tendríamos una ocupación más racional de la anchura con Kylian Mbapé un poco más en la banda izquierda, que es donde él prefiere”, explicó el asistente.

Y es que Griezmann pasó de jugar como un enganche a hacerlo más pegado a la derecha para dejar a Thuram como “9” de área y a Mbappé libre por la izquierda. Posición preferida del astro del Real Madrid.

Sin embargo este movimiento no dejó de sorprender a varios. Pero desde el cuerpo técnico del equipo están confiados en la decisión. “Entiendo que le haya sorprendido, pero la diferencia no es enorme. Siguen siendo los mismos jugadores, pero uno cambia un poco de posición y el otro se desplaza un poco más a la izquierda. Es casi un 4-3-3, pero no vamos a pedirle a Antoine que haga lo que hace Ousmane Dembélé por la derecha”, enfatizó Stephan.

Con este esquema Francia logró conseguir su pase a los cuartos de final. Aunque de manera peculiar, pues el gol llegó por un autogol, por lo que aún se desconoce si el cuerpo técnico francés irá con esta misma alineación ante Portugal el próximo 5 de julio por los cuartos de final de la Eurocopa.

