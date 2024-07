Lucerito Mijares aconseja a Belinda tras disfrazarse para huir de la prensa

La actitud que la cantante Belinda tuvo con la prensa hace unos días para evadir dar declaraciones sobre el noviazgo de Ángela Aguilar y su ex, Christian Nodal, ha sido muy criticada, y ahora, es Lucerito Mijares quien opina sobre lo que hizo su colega.

Revelan la cantidad que Belinda exigió para participar en el Pride 2024

En un breve encuentro con los medios, la hija de Mijares y Lucero, consideró que no era necesario que “Beli” se hiciera pasar por un miembro de seguridad para evitar el acoso mediático y señaló que todo se haría más sencillo si tuviera una relación más cordial con los reporteros.

“Creo que al final te tienes que hacer amiga de la prensa porque ustedes son los que suben todo. A veces es un poco duro porque no vienes de buen humor o no tienes voz o cosas así, pero siempre hay que intentar ser amables con los medios de comunicación y no andar haciendo cosas locas”, dijo Lucerito.

Para finalizar, la intérprete aseguró que está consciente de que sí existen ocasiones en las que los corresponsales son sumamente insistentes en un tema, todo se podría solucionar si existiera un equilibrio entre el artista y la prensa.

“Mis papás me han enseñado muy bien a ser buena persona con la prensa”, finalizó.

¿Qué hizo Belinda para huir de la prensa y no hablar de Christian Nodal?

Hace unos días, Belinda volvió a colocarse en el ojo del huracán luego de que se revelara un video en donde aparece huyendo de la prensa vestida como guardia de seguridad.

En el video, difundido en diversas redes sociales, se logró captar a la cantante mexicana dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, y de manera sorpresiva, la artista se encontraba ataviada con prendas similares a las usadas por los guardias de la terminal aérea.

A pesar de su intento por pasar desapercibida, la prensa presente logró reconocer a la también actriz y perseguirla durante varios metros tratando de obtener una respuesta respecto a la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Belinda, visiblemente incómoda, se limitó a pedir que no la empujaran y evitó responder cualquier pregunta. Finalmente, logró subirse a su camioneta, quitándose rápidamente el chaleco de seguridad y lo regresó a los empleados de dicha aerolínea.

