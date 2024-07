Myrka Dellanos habló del supuesto matrimonio de Luis Miguel

Myrka Dellanos respondió al supuesto rumor de que Luis Miguel se habría casado con Paloma Cuevas diciendo que no sabe si es verdad o no, pero que piensa que es un rumor más de los que se han generado alrededor del cantante a lo largo de los años. También agregó que no le sorprendería que él hubiese contraído nupcias, ya que es un hombre muy reservado en cuanto a su vida personal.

En el programa ‘Pica y se Extiende’ la conductora Chiky BomBom le preguntó a Myrka: “¿Se casó o no se casó con El Sol?”. A su vez, la presentadora del espacio ‘La Mesa Caliente’ le dijo: “Dime tú porque la verdad que yo no sabía ese chisme. ¿Es verdad?”.

Sin embargo, Dellanos aprovechó para recalcar que hace un tiempo ella había hablado de la vida sentimental entre Paloma y Luis Miguel: “Hace unos cuantos meses yo dije que sí pensaba que tal vez se iban a casar”. Además, agregó que: “Si se han casado pueden formar una familia, estar felices, los amo a los dos. Yo soy fan de su relación”.

Luis Miguel se habría casado

Luis Miguel y Paloma Cuevas habrían contraído matrimonio en una ceremonia íntima en Las Vegas, sin la presencia de familiares ni amigos cercanos. Esta noticia ha causado revuelo en las redes sociales, donde los fans del cantante se han mostrado sorprendidos por esta inesperada noticia revelada en el programa ‘Ahora Sónsoles’ de la cadena 3.

Hasta el momento, ni el cantante ni la diseñadora han confirmado ni desmentido esta información, por lo que la incertidumbre sigue rondando en torno a esta supuesta boda. Algunos aseguran que podría tratarse de una estrategia de marketing para darle más publicidad al cantante, mientras que otros creen que podría ser cierta.

Sin duda el reporte ha generado una gran expectativa entre los seguidores de Luis Miguel, quienes esperan una confirmación oficial por parte del cantante o de su equipo. Mientras tanto, las redes continúan ardiendo con especulaciones y teorías sobre esta misteriosa boda en Las Vegas.

