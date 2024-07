Philadelphia Phillies suspendió a famoso locutor Howard Eskin por beso no consensuado a empleada

El locutor de radio Howard Eskin no podrá cubrir más partidos de Philadelphia Phillies como local esta temporada. ¿El motivo? La franquicia decidió suspenderlo tras resultar culpable en una investigación interna ante una denuncia de acoso sexual.

De acuerdo con las averiguaciones, Eskin besó sin su consentimiento a una empleada de la empresa de alimentos encargada de surtir el inventario del estadio Citizens Bank Park. Tras todo el revuelo causado por este caso, la empresa para la que trabaja el locutor se tuvo que pronunciar en un comunicado.

Audacy, compañía matriz de SportsRadio 94WIP de Filadelfia, reveló haberse puesto al tanto de la situación gracias a la denuncia de la empleada de la empresa Aramark. Tras el aviso, se procedió con una investigación interna de forma “inmediata”, reseñó The Philadelphia Inquirer.

“Cooperamos con nuestros socios de Audacy y Aramark en sus investigaciones”, dijo el club en un comunicado. En este sentido, ratificaron la decisión de suspensión contra el locutor. “Apoyamos la decisión de Audacy de suspender a Howard Eskin del Citizens Bank Park”.

El reportero de los Philadelphia Eagles, Howard Eskin, es visto en la banca antes de la primera mitad de un partido de fútbol americano de pretemporada de la NFL contra los New York Jets el jueves, 29 de agosto de 2019. Foto: Steve Luciano / AP. Crédito: AP

Asimismo, la compañía de alimentos también se pronunció al respecto e indicaron estar trabajando de manera mancomunada con la franquicia y el medio de comunicación. “Trabajamos con Audacy y los Phillies para garantizar que se tomaran las medidas adecuadas para proteger a nuestro empleado y a todos los empleados de Aramark en Citizens Bank Park“, sentenciaron.

¿Qué es Aramark? Es un proveedor de servicios de alimentos que se encarga de dotar de comida al estadio Citizens Bank Park, donde los Phillies juegan como local sus partidos en la Major League Baseball (MLB).

Según la agencia de noticias The Associated Press (AP) tanto el locutor como la empresa Audacy no respondieron a una a solicitud de comentarios con respecto a este tema.

Howard Eskin es reconocido dentro del mundo del deporte en la ciudad de Filadelfia. Es uno de los locutores más reconocidos de la televisión deportiva y fue pionero en el lanzamiento del primer programa de entrevistas sobre deportes de SportsRadio 94WIP en 1986.

El comentarista deportivo Howard Eskin escucha a una persona que llama el jueves 30 de enero de 1997 en WIP en Filadelfia. La policía dice que una mujer de Pottstown, Pensilvania, envió cartas por correo electrónico a Eskin, y cuando él respondió enviándole flores para “alegrarle el día”, su marido la mató a puñaladas el 20 de enero. Foto: George Widman / AP. Crédito: AP

