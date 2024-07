Ramón Juárez asegura que el Club América irá por el tricampeonato

El defensor de las Águilas del Club América, Ramón Juárez, se mostró bastante confiado por el gran dominio que ha presentado a lo largo del último año el cuadro azulcrema y afirmó que el equipo ya está más que preparado para iniciar su participación en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX con la finalidad de poder conseguir el tricampeonato dentro del torneo para convertirse en el primer equipo en toda la historia en lograr esta importante hazaña.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida al periodista de TUDN, Francisco Arredondo, donde aseguró que el equipo ya desea trabajar nuevamente bajo las órdenes del brasileño André Jardine para poder seguir consagrándose como el equipo más fuerte del torneo y así luchar por el tercer título de campeón en los torneos cortos; esto luego de haber vencido a los Tigres de la UANL en la Supercopa MX para concretar una temporada de ensueño para el club.

“Yo creo que buscamos sí o sí el Tricampeonato, obviamente también nos quedó la espinita de ir al Mundial de Clubes, algo que tenemos pendiente con la afición y con nosotros mismos, pero creo que en nuestra mente está el Tricampeonato”, expresó.

“A veces me pasa que como que no lo asimilas, como que realmente veo hacia atrás y digo: ‘ya fui campeón con el Club América’. Es como muy indescriptible en ese momento que no lo puedes discernir el dos veces ser campeón con el club de mis amores. No me cae el veinte pero son cosas indescriptibles que me hacen muy feliz”, agregó el jugador de las Águilas en sus declaraciones.

Ramón Juárez también destacó que esto no es el único objetivo que posee el club al considerar que todavía les quedan muchos títulos por conquistar para poder ser considerado como el mejor equipo de la época y demostrar que nadie dentro del territorio azteca puede igualarlos.

“Nos faltan más títulos, más cosas por conseguir para pasar a la historia como un equipo de época, pero creo que con el plantel que tenemos, con el cuerpo técnico que tenemos y sobre todo por el buen grupo que hay, es algo que no muy fácilmente se ve en el equipo más grande como lo es América”, finalizó el defensor.

