Edgar Berlanga elogia la carrera del Canelo Álvarez

El boxeador Edgar Berlanga ha surgido en las últimas horas como uno de los posibles candidatos para enfrentarse contra el mexicano y campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, y por tal motivo habló sobre estos rumores y lo que representaría para él poder enfrentar a una figura tan importante como el tapatío.

Es importante destacar que Edgar Berlanga es el actual rival mandatorio del Canelo Álvarez por el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y esto ha generado los rumores sobre la alta posibilidad de ser su próximo rival en el cuadrilátero al no llegar a un acuerdo económico todavía para poder enfrentarse contra el mexicoamericano David Benavídez.

“Obviamente, Canelo es una leyenda. Hay que quitarse el sombrero ante él”, expresó el peleador al resaltar el gran respeto que le tiene al tapatío por todo lo que ha logrado en los últimos años para consagrarse como uno de los mejores libra por libra de la actualidad.

“En ese nivel en el que él está, tú no puedes hablar mierd* de él, hay que respetarlo. Él es un caballero, y al final del día, yo también soy un caballero. Tendría él que sacarme del personaje, para que actúe como loco contra él, él tendría que hacer o decir cosas locas, para que yo también actúe de esa forma”, agregó Berlanga.

Para finalizar el boxeador aseguró que el Canelo Álvarez ya alcanzó un estatus de leyenda dentro del fútbol por el alto nivel de los rivales a los que ha superado y aseguró que esto aumenta los estándares para la posible pelea.

“Hay que respetarlo, ha estado en el boxeo por mucho tiempo, ha peleado con todos. Es una leyenda. Hay que ver su currículum, es de locos. No hay nada que yo pueda criticarle. Lo único que puedo decirle es que es una pelea de legado para mí. Tengo un gran respeto hacia él”, enfatizó.

“Nos conocimos en Las Vegas. Nos dimos un abrazo. Incluso, antes de que yo saludara a Canelo, vino su hermano, y me mostró mucho cariño, y me dijo que me admiraba, que le parecía que yo era una bestia. Pero al final es una pelea de legado para mí, es la rivalidad de Puerto Rico contra México”, concluyó Berlanga en sus declaraciones.

