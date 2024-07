Rolandito, desaparecido hace 25 años en Puerto Rico, ¿está en el noreste de Estados Unidos?

Nueva York – Tanto las autoridades en Puerto Rico como en Estados Unidos consideran creíbles las nuevas pistas que apuntan a que Rolandito Salas, el niño que hace 25 años desapareció mientras jugaba en un parque de Toa Alta, Puerto Rico, se encuentra en Estados Unidos.

“Yo pienso que pudiera ser él; con base en mi investigación, pienso que pudiera ser él”, declaró en una entrevista con Cuarto Poder por Wapa TV, Laura Peña, directora de la oficina de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) en Puerto Rico.

Peña añadió que, a pesar de que a diario reciben información de menores desaparecidos, para la agencia no existen confidencias pequeñas.

“La información que nos llega a nosotros la corroboramos. Obviamente, tenemos que ver la veracidad para nosotros poder desprender un equipo investigativo; pero toda la investigación se corroboró”, indicó en referencia al caso de Rolandito.

Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, coincidió con Peña.

“Lo que nosotros hemos visto, realmente nos lleva a la línea de que sí pudiera ser él. Eso es en lo que yo me mantengo ahora mismo, y hasta que no podamos corroborar, no descartamos” agregó Torres.

Nuevas pistas surgieron a principios de este año

Torres argumentó que la información que manejan la vienen trabajando desde hace meses en coordinación con otras entidades federales como el Centro de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

Si Rolandito aparece y manifiesta que no quiere que se le identifique públicamente, las autoridades respetarían ese pedido.

“El que él no quiera ser encontrado, se respeta. Cuando demos con él, nosotros vamos a hacer lo correspondiente”, dijo Torres.

En ese sentido, el funcionario señaló que cualquier procesamiento criminal relacionado con la pesquisa quedaría en menos de fiscales.

“Hay una persona que se lo llevó a él siendo menor de edad. No me corresponde a mí decidir si se le van a radicar cargos a esa persona o no. Eso se le presenta al Departamento de Justicia; los fiscales evalúan la información y ellos determinan”, explicó.

¿Cómo desapareció Rolandito?

Rolandito desapareció el 7 de julio de 1999 cuando tenía 4 años. El menor jugaba en la urbanización Colinas del Plata, en Toa Alta, cuando se le perdió el rastro. Actualmente, esta persona tendría 29 años.

A lo largo de los años se han recibido múltiples confidencias sobre el supuesto paradero de Rolandito. De hecho, en el 2000, trascendió que pudo haber estado en República Dominicana; y en el 2023, en Connecticut.

Las nuevas confidencias apuntan a que se identificó a una persona que tiene la misma marca de nacimiento que el menor y la misma edad a través de unas fotos.

Sin embargo, no han podido realizar pruebas de ADN al hombre porque cada vez que están a punto de contactarlo, huye o desaparece.

Rolandito podría estar en EE.UU.

Los datos preliminares que han trascendido a los medios es que Rolandito podría estar en Estados Unidos; específicamente por la zona noreste.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), el inspector Robert Ramos Rosario, señaló a Primera Hora que, en enero pasado, recibieron la pista y sostuvieron reuniones tanto con el personal de la Interpol como del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

“Ahora mismo en esta etapa de la investigación esa información que se recibió se va a estar corroborando… hay una persona que está informando que cree y entiende que puede ser el joven Rolando… vamos a ver cuándo en su día ellos (Interpol) vayan a visitar el lugar, van a estar llevando a cabo esa prueba (ADN) a ver si se descarta o si se trata de la persona”, declaró al director del CIC al rotativo.

Expareja de la madre de Rolandito es el principal sospechoso

Aunque Roberto Gotay Valcárcel, expareja de la madre de Rolandito, Iris Jusino sigue siendo mencionado como sospechoso del secuestro; en 25 años, las autoridades no han podido corroborar esa información.

“Entendemos de la información que surge que, según las descripciones del vehículo que daba este niño, el sospechoso en ese momento era Roberto Gotay Valcárcel… siempre ha sido sospechoso en este caso”.

A Gotay Valcárcel se le entrevistó y no pasó la prueba de polígrafo. Su vehículo llegó a ser ocupado y analizado, de acuerdo con una historia de Primera Hora.

De hecho, el día en que Rolandito desapareció, el menor y su madre tenían planificado ir a la playa. Gotay Valcárcel, un camionero, había visitado esa tarde la residencia de la mujer en violación a una orden de protección por un caso de violencia doméstica. Gotay Valcárcel le pidió permiso para llevar al niño a comprarle una bicicleta, a lo que ella se negó. La sospecha es que al retirarse de la casa, el hombre se detuvo en el parque de la urbanización y se llevó a Rolandito.

No obstante, Ramos Rosario aclaró que la pesquisa por la desaparición de Rolandito siempre ha permanecido activa en el CIC de Bayamón, y que no se han dejado de recibir confidencias.

“Aquí todos los años se recibe información que se corrobora, que se trabaja. Año tras año se han recibido distintas informaciones de lugares en los que se encuentra el niño, otras que, alegadamente, sepultaron al niño; lo ponen con vida, otros lo dan por muerto, por eso es por lo que esta investigación continúa y tenemos la esperanza de que aparezca, que ya es un adulto”, añadió.

Padre de Rolandito describe supuestas fotos tomadas al desaparecido

De hecho, Rolando Salas Cardona, padre de Rolandito viajó a varios estados en una jornada de búsqueda en la que se repartieron hojas sueltas con la imagen del menor en lugares estratégicos.

En una entrevista en El Pique de Falú por Telemundo esta semana, Salas Cardona dijo que la persona que hizo la confidencia le envió unas fotos de quien sería Rolandito.

“Verdaderamente, la persona tiene muchos rasgos compatibles con los de mi nene…La Policía hace un mes le entrega esta confidencia a Interpol. Hace un mes que ellos (Interpol) están trabajando y vemos que sí han tomado acción…”, indicó el progenitor de Rolandito al tiempo que dijo estar confiado con el rumbo de la pesquisa en estos momentos.

Sobre las características específicas de la persona que podría ser Rolandito, el padre dijo: “Estamos hablando de un lunar que tiene en la mano; estamos hablando de la forma en que el coge una cuchara que no es una forma regular… Se ve la cara. La persona comparó con fotos de la mamá y con otras fotos de familiares…”.

