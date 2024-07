Checo Pérez extendió su mal momento al abandonar en Silverstone

El piloto mexicano de la escudería Red Bull en la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez, extendió su mal momento este sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone al chocar en la fase de clasificación por lo que partirá desde la posición 19 para la carrera de este domingo.

Tras el incidente Checo Pérez nuevamente descargó su frustración y aquejó a la acción como un “error tonto” que le costará la posibilidad de meterse en la lucha por los primeros puestos y continuar en las primeras posiciones del campeonato de pilotos, donde actualmente se encuentra quinto.

“Fue un error tonto ahí afuera, fui uno de los primeros en poner los neumáticos de seco, con los que vimos un montón de gallos en esas condiciones; y, desgraciadamente, yo fui el peor parado de todos”, comentó el Tapatío, que no logra un podio desde el Gran Premio de China en abril.

Posteriormente contó como se produjo el incidente en el cual terminó chocando contra la barrera protectora al perder el control del carro.

“Estaba intentando calentar los neumáticos y bloqueé en la entrada de la novena curva, me salí de pista y había agua encharcada; cuando intenté parar el carro se me fue por detrás y me metí en la grava“, añadió Checo Pérez.

Antes de finalizar Checo Pérez reflexionó sobre su situación actual y calificó su actuación como una decepción, especialmente porque había culminado tercero en las prácticas libres y al final terminó con el choque.

“La he liado hoy y eso duele mucho; porque decepcionar de esta manera a tu equipo no es agradable, especialmente porque había sido un fin de semana bastante sólido hasta ese momento. Es frustrante, porque creo que teníamos buen ritmo; habíamos sido fuertes el viernes y esta mañana. Esaba en ritmo y es una lástima que no llegáramos a mostrarlo”, apuntó.

“Va a ser complicado recuperar puestos desde la parte trasera de la parrilla, pero habrá que ver de lo que somos capaces mañana. Tenemos que limitar los daños; y espero que las cosas nos sean favorables”, cerró.

