Citi Bike sube de precio por 2da vez este año: inflación en Nueva York

Otro golpe al bolsillo de los neoyorquinos se avecina con el 2do aumento de precios este año en el servicio de las cada vez más populares bicicletas eléctricas Citi Bike.

El aumento de precio entrará en vigor a partir del 10 de julio. Las tarifas de bicicletas eléctricas para aquellos con una membresía anual de Citi Bike o Lyft Pink All Access subirán a $0,24 por minuto desde los $0,20 actuales. Los no miembros verán la tarifas aumentada de $0,30 a $0,36 por minuto. Los cambios de precio en detalle pueden consultarse en la página oficial de Citi Bike y Lyft Pink

Será la 2da subida de precios en 2024, luego de un incremento la primera semana de enero. Lyft, que administra el programa de bicicletas compartidas, dice que el incremento se debe al cambio de baterías, los costos de seguros y otros gastos que son superiores a lo que la compañía anticipó cuando se fijaron las últimas tarifas.

Citi Bike afirmó que los cambios de precios sólo afectan a los viajes en la ciudad de Nueva York. Los precios de las bicicletas eléctricas para paseos en Nueva Jersey no cambian en este momento, destacó ABC News.

Citi Bike es un sistema de bicicletas compartidas que presta servicio en cuatro de los cinco condados de NYC -El Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens-, así como en las urbes vecinas Jersey City y Hoboken en Nueva Jersey. Hay 33,000 bicicletas disponibles en 1,915 estaciones y que hacen más de 131,290 recorridos diarios, según cifras de finales del verano de 2023.

La mitad de las familias en la ciudad de Nueva York carecen de ingresos suficientes para sobrevivir sin ayuda del gobierno, la familia o la comunidad, alertó en marzo pasado un informe de United Way y The Fund for the City of New York (FCNY).

Los altos costos no sólo están afectando a las familias, sino también a los solteros: otro estudio reciente de SmartAsset reveló que NYC es donde se necesita la mayor cantidad de dinero para vivir “cómodamente” como individuo: $66.62 dólares por hora o un salario anual de $138,570.

Nueva York es también una de las seis ciudades de Estados Unidos donde una familia debe ganar más de $300,000 dólares para criar “cómodamente” a dos hijos: $318,406 para ser exactos.

Pero los altos costos no garantizan bienestar en la “capital del mundo”: en otro sondeo reciente apenas 30% de los residentes calificaron positivamente la calidad de vida en NYC y sólo la mitad planea quedarse viviendo aquí durante los próximos años.

En diciembre el Censo confirmó que Nueva York fue el estado que más perdió población en mudanzas tras la pandemia. En 2022 Nueva York quedó con un curul menos en la Cámara Baja del Capitolio Nacional debido a esa disminución demográfica, que se venía manifestando antes de la pandemia y se aceleró desde entonces.