Yailin La Más Viral lanza duro mensaje contra detractores

La cantante dominicana Yailin La Más Viral compartió unas historias en Instagram en las que se desahogó por los comentarios negativos que recibe y que asegura le han generado “problemas psicológicos”, sin especificar qué ha pasado.

En la publicación, la intérprete de ‘Pa Ti’ lanzó duras palabras porque asegura que se ha mantenido tranquila para evitar controversias, pero aun así le lanzan mensajes negativos en las redes sociales.

“A veces pienso por qué en mi país hay tanta gente mala, que está dispuesta a hacerle daño a otro sin importarle cómo se siente esa persona. Estos últimos meses he intentado mantener un perfil bajo, trabajando en silencio, sin escándalos ni nada, pero pronto llegará el momento de decir todo”, escribió la artista en la publicación.

Además de esto, comentó: “No puedo ni dormir con todos los problemas psicológicos que me están creando”.

Por ahora se desconoce de qué habla Yailin La Más Viral, pero es probable que se refiera a la reciente noticia que circuló en la que afirmaban que tiene una orden de arresto en contra en su país.

La información se generó en el programa de ‘Alofoke’ luego de unas declaraciones que dio el abogado Fernando Méndez, quien explicó que la artista y su estilista Carlos Martínez se han negado a pagar una deuda de hace tres años por la remodelación de un apartamento.

Esta situación, de la que por ahora no ha hablado la ‘Chivirika’, como también se le conoce, la puso nuevamente en el ojo de los medios, pues se ve salpicada otra vez en una situación controversial.

Tekashi 6ix9ine, quien es desde hace meses su pareja, ha criticado el trato hacia Yailin. En su cuenta en Instagram, el rapero estadounidense de raíces mexicanas dijo: “Quiero empezar este vídeo felicitando a mi Yai por su cumpleaños. Que Dios me la bendiga y la cuide. Pronto estará aquí en los Estados Unidos. Para la segunda parte de este vídeo quiero decirle al público que no se crean todo lo que aparece en las redes sociales, especialmente de un país en el que no hay justicia. Es bien corrupto”.

