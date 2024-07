Álvaro Morata podría irse de la selección: “En España no hay respeto por nada ni por nadie”

80 partidos con la selección española podrían ser los únicos de la trayectoria de Álvaro Morata con la Roja. El delantero, que se encuentra en las semifinales de la Eurocopa ante Francia, ha dejado entrever su posible retirada si España no logra llegar a la final.

Morata, quien ya está acostumbrado a las críticas, ha confesado en una entrevista a El Mundo que, a pesar de ser “súper feliz” en su vida privada, “delante de la gente” se siente “como si estuviera desnudo”, lo que le ha impedido “dar todo lo que tenía”.

Esta constante exposición le ha llevado a afirmar que, para él, “muchas veces es muy difícil estar en España”, recalcó y que “sin duda” se siente más feliz fuera, “sobre todo, porque la gente me respeta”. “En España no hay respeto por nada ni por nadie”, lamentó.

“He dicho que me muero de ganas de ganar títulos” con el Atleti, dijo Morata, pero “luego hay que poner en la balanza lo que compensa y lo que no”, y no está seguro de “si es lo mejor que me quede en España”.

El delantero español también comentó que “llevo siendo un meme desde que salí del Real Madrid”, algo que no le preocupa. “Cuando voy con mi familia, todos me tienen cariño, todo el mundo me trata bien”, sin embargo, es “totalmente diferente” cuando “voy con un equipo, con el fútbol”.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que “el otro día decían que estaba llorando porque me habían sacado amarilla”. “¡Qué gilipollez es esa!”, ha exclamado. “Estaba llorando porque mi país, conmigo de capitán, se había metido en unas semifinales. Yo no podría criticar nunca a una persona que está ahí llorando por eso. Pues me critican, cuando yo me cortaría una mano por ganar la Eurocopa”.

Las próximas semanas serán decisivas para el futuro de Morata, tanto en la selección española como en el Atlético de Madrid. 80 partidos con la Roja podrían llegar a su fin, y un posible cambio de aires podría estar en el horizonte.

Sigue leyendo:

–El nuevo Barcelona de Hansi Flick hará siete entrenamientos en cinco días

–Selección de Uruguay sufre falla en el avión que la trasladaría para jugar contra Colombia en Charlotte

–André Jardine confirma el interés de la selección brasileña