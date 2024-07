André Jardine confirma el interés de la selección brasileña

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, sorprendió a todos los aficionados del cuadro de Coapa al revelar que fue contactado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para que se convierta en el nuevo entrenador de la selección de Brasil; la decisión se debe al impresionante desempeño que ha mostrado con el equipo azteca al alcanzar cuatro títulos en un año, incluyendo el bicampeonato de la Liga MX.

La decisión se debe a que la Confederación estaría buscando un nuevo estratega que les permita cambiar la mentalidad de juego de cada una de las estrellas del equipo para poder cambiar los negativos resultados mostrados en la eliminación de la Copa América 2024 celebrada en Estados Unidos a manos del combinado nacional de Uruguay.

Estas declaraciones por parte de Jardine las realizó luego de la derrota 2-1 que sufrieron las Águilas del Club América en su debut del torneo Apertura 2024 de la Liga MX ante el Atlético San Luis; en sus palabras el técnico sostuvo que el trabajo realizado con el América le ha permitido ganarse la atención no solo de la Confederación Brasileña de Fútbol, sino también de otros equipos de Sudamérica que desean hacerse con sus servicios.

A pesar de esto el técnico azulcrema sostuvo que se encuentra plenamente centrado en el proyecto que dirige actualmente en territorio azteca y que no desea salir de las filas de las Águilas por el momento para poder alcanzar el tricampeonato de la Liga MX y ser el primer equipo de la historia en lograrlo.

“Soy de Brasil, por cierto, este buen trabajo que estamos haciendo aquí está llamando la atención de todos los clubes de Brasil, de la propia selección, lo bueno es apostar en un proyecto de largo plazo, que fue lo que me movió a venir a México”, expresó.

“No me gusta romper los proyectos a la mitad, con San Luis también con un proyecto importante, aquí en América estoy muy ilusionado de ver a dónde podemos ir, no estoy mirando nada que no sea este proyecto que hoy me encanta”, agregó.

