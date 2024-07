Jorge Campos le exige a la Liga MX tener menos extranjeros

El histórico futbolista mexicano, Jorge Campos, aseguró que la crisis que vive actualmente el fútbol mexicano se debe a la gran presencia de jugadores extranjeros dentro de la Liga MX al afirmar que estos no le permiten a las jóvenes promesas del país norteamericano poder tener minutos en el campo de juego y así poder desarrollar mejor sus habilidades competitivas.

Estas declaraciones las realizó el tres veces mundialista con la selección mexicana a través de una entrevista ofrecida para Mediotiempo, donde aseguró que la calidad de los jugadores foráneos tampoco es tan elevada para poder aumentar el nivel de competencia del torneo local y esto genera que los jugadores ya consagrados tampoco tengan mayor empuje a ser cada día mejores.

“No hay oportunidad porque la Liga está llena de extranjeros y eso hace que los chavos no puedan debutar, no les dan oportunidad, creo que debe haber menos extranjeros. En la época de la que todo mundo habla de la selección (los noventas), había cuatro extranjeros y a veces jugaban tres, así que debutaban y salían y salían (los jóvenes mexicanos), expresó.

“El tema es lo mismo, según traemos los grandes jugadores, pero no son los grandes jugadores que creíamos. Pagamos mucho dinero por algunos extranjeros que no son del nivel que uno piensa. Bajó (la calidad). Aquí llega cualquier extranjero y lo contratan, porque hay intereses de por medio. Ahí está el promotor, ahí está el equipo y la verdad yo respeto mucho a los extranjeros. Los he respetado mucho, pero que traigan calidad, que sean ejemplares para los chavos, para nuestro futuro”, agregó Campos.

Jorge Campos afirmó que no sirve de nada formar a los jugadores en las fuerzas básicas de sus respectivos equipos si no van a poder tener la oportunidad de poder militar en la primera división por darle sus posiciones a jugadores de otros países; a pesar de esto sostuvo que existen algunos equipos como los Tuzos del Pachuca y el Santos Laguna que están afirmando un trabajo positivo que brinda un equilibrio entre jóvenes y extranjeros.

“Para qué formas si no les van a dar oportunidad arriba, es muy fácil. Yo creo que están los jugadores ahí, no les dan la oportunidad y los pocos que les dan la oportunidad son Santos y Pachuca y ahí están (los resultados). Imagínate si les dan oportunidad en la mayoría de los equipos que tienen grandes fuerzas básicas. La verdad yo lo he visto, lo he vivido, no les dan la oportunidad y llega el momento en que el chavo se desanima, el chavo baja su rendimiento. Estoy levantándome todo el año, llevo tres años en un proceso y no debuto porque está lleno de extranjeros. Sinceramente creo que es un tema muy delicado”, destacó el mexicano.

“¿Cuántos extranjeros había?, ¿Cuántos mexicanos debutaban? y ¿Cuántos jugadores iban a la Selección? Había cuatro y eran ejemplares. Yo aprendo a jugar y eso se hacía una cadenita. En el Mundo ves a los chavitos, ¿a quiénes imitan? a Neymar, Messi, Ronaldo, Bellingham. Les vas a dar aprendizaje porque quieras o no, el extranjero es especial, pero hay que traer jugadores de calidad. No necesitas ocho, con cuatro buenísimos, de ahí salen chavos, salen uno, dos o tres. Salíamos muchísimos en Pumas porque todos teníamos la oportunidad de debutar y depende de uno cómo sigues creciendo”, concluyó.

