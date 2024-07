La Casa Blanca niega que Biden tenga Parkinson a pesar de visitas de un médico especialista

La Casa Blanca negó este lunes que el presidente Joe Biden esté recibiendo tratamiento para el Parkinson. No explicaron, sin embargo, por qué un médico especialista en dicha enfermedad se reunió en la Casa Blanca con el médico del mandatario hasta en ocho ocasiones en lo que va de año, según reveló The New York Times.

“¿El presidente ha sido tratado por Parkinson? No. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No. No lo está. ¿Está tomando medicamentos para el Parkinson? No”, respondió en rueda de prensa la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre.

Horas antes de la conferencia, The New York Times publicó que los registros de visitas de la Casa Blanca muestran que el Dr. Kevin Cannard, un neurólogo que se especializa en trastornos del movimiento y el Parkinson, visitó la Casa Blanca ocho veces desde julio de 2023 hasta marzo de este año y que se reunió al menos una vez con Kevin O’Connor, doctor de Biden.

Se deconoce qué hacía el especialista en la Casa Blanca. Según el medio, Cannard describe en su LinkedIn que ha apoyado a la Unidad Médica de la Casa Blanca durante más de 12 años. El médico no respondió al medio sobre sus reuniones con el doctor del mandatario.

Sobre la reunión, entre los médicos, el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo en un comunicado: “Una amplia variedad de especialistas del sistema Walter Reed visitan el complejo de la Casa Blanca para tratar a los miles de militares que trabajan allí”.

Neurólogo tres veces

Jean-Pierre, por su parte, informó que Biden había sido visto por un neurólogo tres veces durante su presidencia. No obstante, se negó a dar sus nombres esgrimiendo razones de seguridad de los involucrados.

“No voy a compartir ni confirmar nombres desde aquí”, dijo durante la rueda de prensa Jean-Pierre. “No importa cuánto me presiones, no importa cuánto te enojes conmigo, no voy a confirmar un nombre, no importa si está en el registro, no voy a hacer eso desde aquí”.

Añadió que el mandatario demócrata se somete a un chequeo médico verbal dos veces por semana. Asimismo, detalló que desde el polémico debate contra el expresidente Donald Trump, el presidente no se ha sometido a un análisis físico.

“La unidad médica del presidente está literalmente al otro lado de la columnata, justo al final de las escaleras de la residencia. Un par de veces a la semana consulta verbalmente a su médico mientras hace ejercicio, eso es algo que sucede a menudo”, dijo.

La publicación de The New York Times ha encendido todavía más las alertas sobre la salud del presidente. Algunos de los síntomas del Parkinson incluyen rigidez para caminar y moverse, dificultades para hablar o voz baja y falta de expresión facial, aspectos que parecen verse reflejados en Biden.

