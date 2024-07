Lionel Scaloni despeja dudas de Messi: “Está bien, es fundamental para nosotros”

El entrenador de la selección Argentina, Lionel Scaloni, declaró este lunes en rueda de prensa que espera contar con su estrella Lionel Messi siempre que se encuentre bien físicamente y que, de hecho, el 10 y Capitán se encuentra a todo físicamente para enfrentar a Canadá este martes.

En rueda de prensa previa al partido frente a los norteamericanos, Scaloni salió en defensa de Messi ante las dudas sobre su rendimiento y su estado físico, especialmente luego de su actuación en el encuentro de cuartos de final frente a Ecuador donde el jugador del Inter Miami no fue clave en el juego de la Albiceleste.

“Messi está bien, es fundamental para nosotros, con eso basta. Leo está bien y estamos tranquilos, mañana será parte de la Copa”, indicó el estratega.

Como parte de la rueda de prensa los periodistas le preguntaron a Scaloni que pasaría si Messi quiere jugar y el DT considera que no está bien, pero con una respuesta simple y sencilla explicó a los medios como se relaciona con el astro y lo bien que se encuentra físicamente siempre.

“Es muy fácil porque el 99% de las veces está para jugar. Nunca me ha pasado que no esté para jugar. Es una decisión muy fácil para mí. Es muy franca. Sentarme con él y lo hablamos. Si está en condiciones, juega siempre. No hay dudas. ¡Quién dudaría?. Yo nunca tendré dudas. Nunca me va a pesar, porque sé lo que nos puede dar incluso sin condiciones óptimas. Es indiscutible”, añadió.

Preguntado por si volverán a jugar juntos Messi y Ángel di María, que solo coincidieron como titulares en el partido inaugural, precisamente ante Canadá, el seleccionador albiceleste, indicó: “Han jugado juntos y han jugado bien. Esa es la tranquilidad que tenemos. El equipo lo hizo bien con ellos y sin ellos”, añadió.

