Pidió un aumento en el trabajo, su jefe la echó y ella se vengó: “Te borro todo”

Ser despedido del trabajo por pedir un aumento de salario puede ser una experiencia devastadora y emocionalmente agotadora. La sensación de injusticia y desvalorización es inmensa, ya que el empleado siente que sus contribuciones y esfuerzo no han sido reconocidos ni recompensados adecuadamente.

Además del impacto económico, el despido por solicitar un aumento salarial puede dañar gravemente la autoestima y la confianza del individuo. De igual modo, se vive una sensación de traición por parte del empleador y la falta de apoyo pueden intensificar estos sentimientos, e inclusive, generar unos de venganza.

Eso fue lo que le ocurrió a una joven llamada Florencia Gallo, quien trabajaba en un centro odontológico en Rosario, Argentina, y que fue despedida después de solicitar un aumento de sueldo. En respuesta, decidió vengarse de sus empleadores de la manera más drástica posible, historia que compartió en un video de TikTok, generando una amplia gama de reacciones en las redes sociales.

Despido y venganza: Una historia viral

Florencia había trabajado en el centro odontológico durante más de 2 años y medio. Sin embargo, sus condiciones de empleo eran irregulares, ya que trabajaba “en negro”, es decir, sin estar formalmente registrada en la empresa. Ante la creciente inflación y la necesidad de cubrir sus gastos básicos, decidió pedir un aumento de sueldo. Su solicitud no solo fue rechazada, sino que también resultó en su despido inmediato, dejándola sin ingresos y sin posibilidad de recibir una indemnización.

En su video de TikTok, que rápidamente se volvió viral, Florencia explicó la situación con detalles. “2 años y medio en negro y me echan por pedir un aumento”, escribió en el pie del clip. La joven, visiblemente afectada por la decisión de sus empleadores, decidió tomar una drástica medida como respuesta a lo que consideraba una injusticia.

En un acto de desesperación y enojo, Florencia decidió borrar la base de datos del centro odontológico. “Yo me habré quedado sin trabajo, a mí me habrán echado, dejándome sin nada, sin saber cómo pagar el alquiler, cómo hacer para comer, porque no tengo apoyo de mis padres, pero yo ahora borré la base de datos”, confesó en el video. Este acto de venganza fue su manera de hacer que sus empleadores valoren el trabajo que había realizado y el costo de digitalizar y automatizar nuevamente los sistemas de la empresa.

@flortgallo1 Respuesta a @juan.mirigliano se pone solo pero ahí lo saqué ♬ sonido original – Florencia Gallo

La reacción en las redes sociales fue inmediata y diversa. Mientras algunos usuarios aplaudieron su valentía y entendieron su frustración, otros criticaron su decisión, argumentando que podría tener consecuencias legales graves para ella.

Repercusiones legales y consecuencias

Borrar la base de datos de una empresa no es un asunto menor y puede tener serias implicaciones legales. Dependiendo de la legislación local y de los términos del contrato (aunque, en este caso, irregular), Florencia podría enfrentar cargos por daños y perjuicios. Las empresas invierten considerablemente en la digitalización y automatización de sus procesos, y la pérdida de datos puede significar no solo un costo económico, sino también una interrupción significativa de sus operaciones.

Sin embargo, la joven parecía estar más preocupada por su situación inmediata. En el mismo video de TikTok, hizo un llamado a la comunidad en busca de empleo: “Si saben de un laburo (trabajo) en Rosario me avisan, este video no me representa en lo absoluto, soy buena gente, pero me dejaron en la lona… tenía que hacer justicia”, aclaró.

El video de Florencia se ha convertido en un tema de debate en las redes sociales. Algunos usuarios expresaron su apoyo, destacando la precariedad laboral y la falta de justicia en su situación. Otros, sin embargo, señalaron que su reacción fue desproporcionada y que las consecuencias de sus acciones podrían perjudicar aún más su futuro laboral.

Florencia ha dejado claro que su acción no refleja su verdadera personalidad y que actuó impulsada por la desesperación. Ahora, busca una nueva oportunidad laboral, esperando que alguien le ofrezca un trabajo que le permita estabilizar su situación económica.

Sigue leyendo:

* Derrama miles de litros de vino valorados en $2,7 millones en venganza por haber sido despedida de su trabajo

* Llevó comida al trabajo para compartir y una cámara oculta mostró lo peor de un compañero

* ¿Fatiga laboral? Busque el equilibrio entre placer y deber