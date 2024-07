Rabiot arremete contra Lamine Yamal: “Si quiere jugar la final, tendrá que dar un paso más”

El centrocampista francés, Adrien Rabiot, considera que para frenar al joven prodigio español, Lamine Yamal, en la Semifinal de la Eurocopa 2024, es necesario sacarlo de su zona de confort y exigirle un mayor rendimiento si quiere aspirar a jugar la final

“Ha demostrado ser un jugador que maneja bien la presión y tiene un gran talento. Juega bien tanto en su club como en este gran torneo. Tiene la cabeza fría, pero jugar una semifinal de este calibre puede ser un reto. Debemos presionarlo y sacarlo de su zona de confort. Si quiere jugar la final, tendrá que dar un paso más y demostrar aún más de lo que ha hecho hasta ahora.”, dijo Rabiot en rueda de prensa recogida por EFE.

Yamal, a pesar de su corta edad (16 años), ha brillado en casi todos los partidos del torneo, lo que ha convertido a Francia en buscar estrategias para contener los ataques españoles, también impulsados por Nico Williams. Rabiot, en rueda de prensa, analizó cómo contrarrestar al jugador del Barcelona, elogiando sus cualidades al mismo tiempo que le lanza un reto.

Rabiot también elogió a la selección española en general, considerándola un rival formidable: “Es el equipo que mejor ha jugado en el torneo hasta ahora. Dominan la posesión del balón, controlan el centro del campo y tienen extremos fantásticos que penetran con peligro. Son un equipo muy completo, con diversas virtudes.” Sin embargo, también cree que tienen puntos débiles:

“Tendrán sus defectos. Confiamos en nuestras posibilidades y sabemos qué hacer para competir contra ellos. Veremos qué aporta la selección española mañana, pero creo que podemos ganarles. Cuando los equipos se enfrentan a Francia, a veces cambian su estilo de juego. Estoy seguro de que será una semifinal fantástica entre dos grandes equipos.”

Rabiot también se refirió al bajo rendimiento de Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, los dos capitanes de Francia, durante la Eurocopa. Para el centrocampista, son dos jugadores clave a los que hay que apoyar en todo momento, recordando que el fútbol es un deporte de equipo:

“Siempre decimos que esto es un deporte de equipo, y este año no será diferente. Hemos llegado a las semifinales de un torneo muy importante, enfrentándonos a rivales de gran nivel. El espíritu del equipo es buenísimo. No solo dependemos de individualidades. Griezmann y Mbappé no están en su mejor forma física, pero les apoyamos al cien por cien porque pueden decidir un partido en cualquier momento.”

