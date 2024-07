Stephen King pide a Biden que no se presente a la reelección presidencial

El reconocido escritor estadounidense Stephen King le pidió al presidente Joe Biden que no se presente nuevamente a las elecciones presidencial de Estados Unidos.

“Joe Biden ha sido un excelente presidente, pero es hora de que —en beneficio del Estados Unidos que claramente ama— anuncie que no se presentará a la reelección“, indicó en un mensaje en X.

De esta manera, el escritor, autor de reconocidas novelas como ‘El resplador’ o ‘It’, se une a las voces fuera de la política que han pedido al presidente Biden que se retire de la carrera presidencial tras su desastroso debate contra el expresidente Donald Trump el pasado 27 de junio.

Además de King también se han pronunciado la heredera de Disney, Abigail Disney, o el cofundador de Netflix, Reed Hastings, que durante años han financiado con cantidades millonarias campañas y actos demócratas.

“Biden debe hacerse a un lado para permitir que un líder demócrata vigoroso derrote a Trump y nos mantenga seguros y prósperos”, dijo Hastings en un correo enviado al diario estadounidense The New York Times.

Biden dice que seguirá

A pesar de la presión pública del cofundar de estas importantes personas, de algunos demócratas y de grandes medios como The New York Times o el inglés The Economist, Biden ha insistido en las últimas horas que continuará con su candidatura “hasta el final”.

“Los necesito ahora más que nunca. Voy a seguir luchando. Vamos a hacer esto hasta el final”, dijo Biden el pasado miércoles durante una videollamada con el personal de su equipo electoral, según contaron fuentes a la agencia EFE.

Asimismo, este lunes envió una carta a congresistas demócratas sosteniendo que seguirá en su lucha contra el expresidete Trump.

No obstante, las encuestas no parecen apoyar al presidente. Mientras que el expresidente Trump tiene un 42% de intención de voto, el demócrata tiene 39,8%, según la media de encuestas efectuada por la web FiveThirtyEight. Incluso el republicano estaría por delante en todos los estados bisagra, incluyendo el estado natal de Biden, Pensilvania.

Con información de EFE.

