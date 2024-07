Venezolanos de NY conmemoraron la independencia de su país con el reto de lograr nuevamente su libertad

El pasado viernes 5 de julio un grupo de venezolanos conmemoró en frente de la estatua de Simón Bolívar en el Central Park de Manhattan, los 213 años de la firma de independencia de ese país latinoamericano.

Los miembros de la diáspora venezolana que participaron en este acto, expusieron que su país tiene como desafío lograr luego de más de dos siglos nuevamente su libertad, luego de haber estado sometidos a un régimen totalitario, que ha expulsado a más de 8 millones de personas del otrora país más próspero de Sudamérica.

El coordinador de la Comunidad de Venezolanos en Nueva York, Leonel Flores, reconoció que para el próximo domingo 28 de julio se celebrarán elecciones presidenciales en ese país con el reto de superar una serie de obstáculos y condiciones fraudulentas, que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro, para retener el poder.

“Desde Nueva York nos estamos organizando para apoyar logísticamente con la formación de comandos para la defensa del voto. No hay condiciones reales para un proceso electoral justo, pero la resistencia de los ciudadanos, que quieren salir de ese sistema dictatorial, se plantean dar esta nueva batalla”.

Flores recordó que el régimen venezolano, ha cometido cualquier cantidad de tropelías en las últimas semanas, persiguiendo y deteniendo a quienes participan de alguna manera en actividades políticas vinculadas con la campaña de Edmundo González Urrutía, el “único candidato realmente opositor”.

A los venezolanos en Estados Unidos se les cerró la posibilidad de participar en el proceso electoral.

El pasado mes de octubre se celebraron primarias en todo el mundo, para escoger al candidato opositor venezolano, resultando ganadora con más del 90% de los votos la dirigente María Corina Machado. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral dominado por el gobierno, no permitió su inscripción.

“Llegaron al extremo de no permitir que quien fue elegida de forma abrumadora, no pudiera correr. Eso es solo uno de los ejemplos de los abusos y manipulaciones que no se han detenido. Aun así, vamos a seguir en la ruta electoral, para dejar claro al mundo el deseo de libertad de los venezolanos”, concluyó.