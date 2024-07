Óscar Valdez piensa en la revancha contra Vaquero Navarrete

El boxeador mexicano Óscar Valdez habló sobre el deseo que tiene de poder lograr una revancha contra su compatriota Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete al querer lograr esa victoria; esto a pesar de haber recibido en los últimos días una serie de peticiones para poder enfrentarse contra otros pugilistas de gran nivel en su división.

Estas declaraciones las realizó Óscar Valdez durante la cartelera que fue protagonizada por Shakur Stevenson y en la que también participó Robson Conceicao para poder coronarse como el campeón mundial de peso súper pluma por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); posterior a esto Robson retó al mexicano para tener una segunda pelea entre ambos y así exponer su título de campeón.

“Honestamente, la pelea que prefiero es con el Vaquero Navarrete porque perdí con él. También perdí con Shakur, pero él ya está en otra división. Con el Vaquero perdí, y esa sería una pelea atractiva para el aficionado, que se puede hacer. Y quiero tener mi revancha, y quién sabe, muchas cosas pueden pasar, podría ser hasta una trilogía si yo gano esta revancha con él, pero no quiero adelantarme a los acontecimientos. Esa es una pelea que me encantaría, pero si no se da, me gustaría pelear con otros campeones”, expresó.

“Hay negociaciones para una posible revancha con el Vaquero Navarrete. Me encantaría esa oportunidad de volver a pelear con el Vaquero, porque sería una pelea atractiva para los aficionados y también pelear por el campeonato mundial de la OMB”, agregó.

Óscar Valdez también dio a conocer que recibió el reto de Lamont Roach, por lo que le resulta bastante interesante tener la posibilidad de poder enfrentarse contra tantos figuras de tal nivel para mantener su carrera.

“También escuché que Lamont Roach me retó, y quiere pelear conmigo. Esa es una buena noticia. Y también (Robson) Conceicao que ganó su pelea, dijo que quiere volver a pelear conmigo, así que me emociona esa pelea también”, sostuvo.

“Siempre se necesita una buena pareja de baile para hacer una buena pelea, porque los estilos hacen las peleas. Para mí, mi mejor pareja de baile en este momento sería el Vaquero Navarrete o Robson Conceicao, 100 por ciento. Creo que en mi primera pelea con Conceicao, no estaba al 100 concentrado por todo el tema del resultado positivo por dopaje. Por eso quiero tener otra pelea con él, y demostrar”, concluyó.

