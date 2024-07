Trump dice que el “ego” de Biden lo mantendrá en la candidatura presidencial

El expresidente y precandidato republicano a las elecciones 2024, Donald Trump, dijo durante una entrevista que el “ego” de Joe Biden lo mantendrá aferrado a la candidatura demócrata, pese a las presiones para hacerse a un lado de la candidatura. Asimismo, especuló que Kamala Harris reemplazaría al presidente si este tomará la decisión de abandonar la carrera.

“Me parece que es muy posible que se quede. Tiene un ego y no quiere renunciar. No quiere hacerlo”, puntualizó Trump en una entrevista con Sean Hannity en Fox News.

El republicano acotó que si los críticos de Biden consiguen “forzar su salida”, podría ser la vicepresidenta Kamala Harris quien asuma la candidatura, informó EFE.

“Creo que están muy preocupados sobre los votos”, señaló Trump, “y si no es ella, no creo que quieran otra opción”.

Ha acumulado suficiente delegados

Trump también argumentó que sería imposible para los demócratas impedir que Biden se presente, ya que ha acumulado suficientes delegados para ganar la nominación del partido en la Convención Nacional Demócrata del próximo mes.

“A menos que diga ‘me voy’, no hay nada que puedan hacer para sacarlo”, continuó el exmandatario, aunque agregó que posiblemente el gabinete de Biden podría destituirlo de su cargo utilizando la Enmienda 25.

La entrevista de Donald Trump es la primera que ofrece después del debate presidencial, el pasado 27 de junio, en donde el desempeño de Joe Biden provocó una crisis política dentro del partido demócrata.

Demócratas piden que se haga a un lado

Después de los problemas que tuvo Biden durante el primer debate, organizado por la cadena CNN, varios congresistas han pedido que se haga a un lado de la candidatura para que alguien más pueda representar al Partido Demócrata.

Hasta el momento son 12 demócratas los que han hecho la petición, entre ellos cuatro que ocupan puestos importantes en comités de la Cámara Baja, quienes lo hicieron en privado el domingo en una llamada con el líder de la minoría en ese hemiciclo, Hakeem Jeffries, informaron medios locales como CNN y CBS.

Los cuatro representantes son Adam Smith de Washington, Jerry Nadler de Nueva York, Mark Takano de California y Joe Morelle de Nueva York.

No solo congresistas o legisladores se han sumado a pedirle al presidente que considere dejar la carrera presidencial, también importantes medios de comunicación, comentaristas de televisión, editores, columnistas, empresarios, artistas, y más le piden le dé paso a otro candidato que se enfrente a Trump en noviembre, señaló EFE.

Pero Biden ha rechazado rotundamente esta idea y les pidió a los demócratas que pongan fin al “drama” interno y se concentren en derrotar al exmandtario en las elecciones de noviembre. “La cuestión de cómo avanzar se ha planteado públicamente durante más de una semana y es hora de que esto termine”.

En días pasados, Biden realizó una entrevista con el presentador de ABC News, George Stephanopoulos, en donde aseguró la única posibilidad de abandonar de la carrera presidencial será que “el Señor Todopoderoso” se lo pida.

“Si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara la carrera electoral, me bajaría de la carrera, pero el Todopoderoso no va a bajar”, dijo Biden.

Según una encuesta de The New York Times y Siena College, los demócratas están divididos sobre si Biden debería seguir siendo el candidato del partido a la presidencia, con un 48% a favor y un 47% por otro aspirante.

En otra encuesta realizada por CBS News y la firma YouGov, el 72% de los votantes en Estados Unidos creen que el presidente Joe Biden, de 81 años, no debería presentarse a la presidencia nuevamente.

Por su parte, Trump tiene previsto celebrar un mitin el martes 9 de julio en su club de golf de Doral, Florida, y otro evento el sábado 13 en el condado de Butler, Pensilvania. También es posible que el expresidente revele el nombre de su candidato a vicepresidente durante esta semana.

