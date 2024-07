Cuatro demócratas se suman para pedir a Biden se haga a un lado de la contienda electoral

Después del desempeño de Joe Biden durante el primer debate presidencial, varios legisladores han sugerido que el presidente se quite de la carrera por la presidencia, y esta vez son cuatro demócratas del Congreso que también alzaron la mano para solicitar que se haga a un lado y le permita a otra persona convertirse en el candidato del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre.

CBS News informó que los cuatro demócratas de la Cámara de Representantes que dijeron que Biden debería retirarse fueron los representantes Adam Smith de Washington, Jerry Nadler de Nueva York, Mark Takano de California y Joe Morelle de Nueva York.

Antes de ellos, Chuck Schumer y Nancy Pelosi ya había externado sus preocupaciones en torno a la pérdida del poder. La congresista demócrata y expresidenta de la Cámara de Representantes, también dio su apoyo a la candidatura de Joe Biden, e indicó que su desempeño se debió a una “mala noche”.

Doce demócratas solicitan se quite de la contienda

Los cuatro legisladores mencionados ocupan puestos importantes en comités clave de la Cámara, con ellos la suma se eleva a doce demócratas en el Congreso que han pedido al presidente Biden que reconsidere su candidatura a la presidencia, sobre todo después de los errores que cometió en el primer debate presidencial que transmitió la cadena CNN.

Adam Smith es el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados, por su lado Jerry Nadler con cargos similares en el Comité Judicial. Mark Takano en el Comité de Asuntos de Veteranos y Joe Morelle en el Comité de Administración de la Cámara de Representantes.

NBC News publicó que el comentario de los cuatro demócratas se dio durante una conversación que tuvo lugar en una llamada telefónica convocada por el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, este domingo por la tarde. Durante la llamada, el futuro de Biden como líder del partido quedó en entredicho, según las fuentes.

Cada legislador tuvo oportunidad de hablar

Todo indica que durante la llamada, a cada legislador se le dio la oportunidad de hablar. En esa conversación también participaron algunos demócratas que no pidieron que Joe Biden se retirara de la contienda electoral, aunque sí expresaron su preocupación porque consideran que no es el candidato más fuerte para derrotar al expresidente Donald Trump en noviembre.

Asimismo, algunos legisladores quedaron satisfechos si, en lugar de Biden, fuera la vicepresidenta Kamala Harris, quien ocupara el lugar como candidata presidencial por parte del Partido Demócrata.

Las encuestas que se han publicado tras el debate del 27 de junio, indican la preocupación de los votantes sobre la edad de Biden, ya que su actuación fue ampliamente criticada por la opinión pública, por funcionarios y legisladores, lo que ocasionó que varios levantaran la voz para buscar un mejor candidato, que pueda enfrentar a Donald Trump, que a pesa de tener 78 años, se desenvolvió mejor durante el debate.

La representante Susan Wild, demócrata por Pensilvania, también compartió su preocupación por hacer campaña con el presidente, por el hecho de que Biden esté al frente de la lista, y cómo podría afectar a los demócratas de cargos más bajos como ella. Wild no le pidió a Biden que abandone la contienda.

Cabe recordar que la representante Angie Craig, de Minnesota, fue la primera demócrata de primera línea en pedir que Biden se retire. “El presidente Biden es un buen hombre y aprecio su vida de servicio, pero creo que debería dar un paso al costado para dejar paso a la próxima generación de líderes”, escribió en un post.

“El Señor Todopoderoso se lo pide”

El pasado viernes, Biden realizó una entrevista con el presentador de ABC News, George Stephanopoulos, en donde aseguró que tras el debate presidencial, la única posibilidad de abandonar de la carrera presidencial será que “el Señor Todopoderoso” se lo pida.

“Si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara la carrera electoral, me bajaría de la carrera, pero el Todopoderoso no va a bajar”, dijo Biden.

Según una encuesta realizada por CBS News y la firma YouGov, el 72% de los votantes en Estados Unidos creen que el presidente Joe Biden no debería presentarse a la presidencia nuevamente. Incluso el 64% de los votantes demócratas dijo que debería hacerse a un lado. Solo el 27% respondió que Biden debería continuar como candidato.

Demócratas que apoyan a Biden

Otro grupo de representantes demócratas continúan apoyando a Biden para que sea el candidato, entre ellos, Maxine Waters y Barbara Lee, de California, quienes defendieron enérgicamente a Biden en la llamada que realizaron este domingo.

La representante Frederica Wilson, de Florida, emitió un comunicado para expresar su apoyo a la candidatura de Biden y criticar a los demócratas que piden que se haga a un lado.

“Cualquier ‘líder’ que pida que el presidente Biden se retire debe poner en orden sus prioridades y dejar de socavar a este increíble líder real que ha logrado resultados reales para nuestro país”, dejó en claro Wilson, informó el mismo noticiero.

Con información de CBS News

