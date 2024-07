Arturo Carmona dice si trabajando con Aracely Arámbula habrá amor

Desde el momento en el que se supo que ‘Perfume de Gardenia’ volvería a las tablas con Arturo Carmona, pues de manera inmediata se empezó a especular que la persona que nuevamente lo acompañaría sería Aracely Arámbula, su expareja sentimental. Además, fue hace pocos días cuando se confirmó que ambos trabajarán juntos.

En diversas oportunidades le han preguntado a Arturo si existe la probabilidad de volver a estar juntos, pero siempre dice que quedaron en buenos términos. Ahora, tras confirmarse la participación de Arámbula, los rumores han tomado fuerza y él otra vez responde.

“No, no (hay posibilidad de que se reviva el romance con Aracely Arámbula). Ya lo hemos aclarado. Son 15 años que tomamos caminos distintos. Le deseo siempre lo mejor; me da mucho gusto que le vaya muy bien en su vida, en su carrera. Ahora vamos a compartir que, hace mucho, la gente lo ha estado pidiendo y que fue un éxito y hace años queremos que suceda lo mismo ahora”, mencionó a ‘Imagen Televisión’.

“Primero que nada somos profesionales. Amamos esta carrera, amamos nuestra profesión. El público merece respeto, nuestra entrega, nuestro cien por ciento y es lo que vamos a hacer, obviamente. Lo que sucedió en el pasado, quedó en buenos términos. Somos compañeros antes que nada, somos amigos. Y, bueno, no tiene por qué haber nada raro dentro de la compañía; al contrario, qué bueno que esto sucede así para que exista armonía”, agregó durante la entrevista.

A pesar de los rumores, tanto Aracely como Arturo han demostrado ser profesionales dentro y fuera del escenario, por lo que es probable que mantengan una relación cordial y enfocada en su trabajo.

En el mundo del entretenimiento todo es posible, por lo que habrá que esperar a ver qué sucede durante la temporada de ‘Perfume de Gardenia’ y si la química entre Arámbula y Carmona trasciende del escenario a la vida real. Mientras tanto, los fans estarán atentos a cualquier novedad sobre la vida sentimental de estos dos talentosos actores.

Mientras tanto, los seguidores de ambos esperan con ansias ver lo que puedan tener en escena y disfrutar de la reinterpretación de esta exitosa obra teatral.

