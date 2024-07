Geraldine Bazán habló del trato que Gabriel Soto le da a Irina Baeva

Geraldine Bazán evitó hacer comentarios sobre la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva, señalando que no le corresponde opinar sobre la vida personal de su exmarido. Sin embargo, expresó que lo más importante es que sus hijas estén bien y felices. Las interrogantes que le hicieron es porque aparentemente él trataría mal a su novia de origen ruso.

Respecto a las declaraciones de Olga Breeskin, Bazán prefirió no entrar en detalles y simplemente señaló que cada persona es libre de expresar su opinión. Aclaró que su relación con Gabriel Soto es cordial y que ambos están enfocados en la crianza de sus hijas.

“No tengo nada, absolutamente, nada que opinar de temas que no tengan que ver conmigo. De otros temas no tengo, absolutamente, nada que decir, ningún tipo de comentario. Se los agradezco mucho”, mencionó Geraldine a los medios de comunicación.

Por su parte, Gabriel e Irina no han hecho declaraciones al respecto de los rumores de conflictos en su relación. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla esta situación y si finalmente se llega a confirmar una separación entre la pareja.

“No soy yo la que tiene de decir (como se encuentra); sé que (Gabriel) está bien. Gracias a todos por el interés, está bien. Obviamente, sabemos absolutamente todo; las niñas están tranquilas. Seguirá estos días haciéndose los exámenes que hay que hacerse. Afortunadamente, es un hombre muy fuerte, siempre ha sido muy sano y, bueno, a veces son cosas de salud. (Elisa y Alexa) están pendientes de su papá”, expresó frente a la prensa.

¿Qué dijeron de Irina Baeva y Gabriel Soto?

Olga Breeskin es compañera de Irina en ‘Aventurera’ y tras compartir con ella de cerca pudo haber notado cosas que aparentemente no fueron de su agrado. Por ello, sostuvo un encuentro con la prensa donde defendió el trabajo de la actriz de origen ruso y también habló de su relación sentimental con Soto.

“Amo a Irina. Está más feliz que nunca. Es una tipaza, la amo, la respeto. Y qué lástima que se haya enamorado de alguien que no la ha tratado bien. Es una mujer bellísima con el dedo puede (elegir a quien quiera) y hacer ‘de tin marín de do pingüe'”, le dijo a los reporteros.

