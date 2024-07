Amiga de Irina Baeva sobre Gabriel Soto: “No lo ha tratado bien”

Las controversias se apoderan de la vida de Irina Baeva y también de Gabriel Soto, en el que caso de la rusa es por su trabajo en la ‘Aventurera’, obra de la que la terminaron sacando tras las duras críticas que ha recibido desde el momento del estreno. Para Soto la situación es distinta porque lo han acusado de serle infiel a su pareja sentimental con Cecilia Galliano.

El actor tampoco estuvo presente en el estreno, hecho que sin duda para Irina fue un gran paso en su carrera profesional. Ahora, Olga Breeskin no tuvo contemplación y se fue en contra de él por presuntamente no ser la mejor persona con su compañera: “Amo a Irina. Está más feliz que nunca. Es una tipaza, la amo, la respeto. Y qué lástima que se haya enamorado de alguien que no la ha tratado bien”.

Breeskin considera que Baeva es el tipo de mujer que no tiene necesidad de suplicar amor, todo lo contrario, podría elegir al que desee: “Es una mujer bellísima con el dedo puede (elegir a quien quiera) y hacer ‘de tin marín de do pingüe'”.

Olga reconocida por su trabajo como violinista, mencionó que no ve justo la cantidad de comentarios negativos en contra de su amiga: “¡Claro que me duelen (las críticas contra Irina)! ¡Cómo piensan que mis paisanos mexicanos van a tratar así a una rusa enamorada de México desde niña! ¡¿Qué clase de mexicanos somos?!”.

Por ello, hizo un llamado para todos los que opinan sin apreciar el talento de todo lo puesto en escena por el productor Juan Osorio: “Primero vean (la obra). Que vean la película, porque esta es una réplica de la película. (La protagonista) debe ser actriz. Es una súper artista, le guste a quien le guste, le cuadre a quien le cuadre”.

“Yo, hija de ruso, la trato bien, y le doy el cariño que todos le deberían de haber dado. La respeto como artista, como actriz, como cantante, como compañera, como rusa que ama México“, dijo Breeskin.

El tiempo dirá si estos conflictos realmente existen y si afectarán la relación entre Irina y Gabriel. Mientras tanto, sus seguidores seguirán atentos a cualquier novedad que surja en torno a esta pareja de famosos.

Sigue leyendo:

· ¿Juan Osorio considera darle otra oportunidad a Irina Baeva en “Aventurera”?

· Irina Baeva respondió a las fuertes críticas de Niurka Marcos por su trabajo en la ‘Aventurera’

· Irina Baeva le responde a aquellos que la han criticado por su papel en ‘Aventurera’