Madre de Rolandito en Puerto Rico: “Mi corazón dice que mi hijo está vivo”

Nueva York – Aunque han pasado 25 años de la desaparición de Rolandito Salas Jusino, al que se le perdió el rastro mientras jugaba en un parque de Toa Alta, Puerto Rico, su madre Iris Jusino sigue esperanzada en que está vivo y en que se reencontrará con él.

Las expresiones de Jusino se dan luego de conocer que desde hace varios meses, autoridades en la isla y en Estados Unidos evalúan nuevas pistas que apuntan a que Rolandito pudiera estar en un estado del noreste.

“Al principio, habían muchas confidencias que no resultaban, pero era más movimiento. Ya a esta fecha tengo que decir que estoy esperanzada en que esta sea la confidencia que me lleve a los brazos de mi hijo nuevamente”, indicó Jusino a Wapa TV.

Duele igual que el primer día

Jusino manifestó que la desaparición de su hijo sigue doliendo igual que el primer día.

La madre fue avisada de la confidencia por personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, adscrito a la Policía de Puerto Rico, antes de que trascendiera públicamente la nueva información.

“Antes que saliera a la luz pública, ya tenía conocimiento de esta confidencia, porque la agente del CIC que ahora está a cargo de la investigación me lo hizo saber, para cuando esto saliera a la luz nosotros estuviéramos preparados. Tanto Rolando (padre de Rolandito) como yo ya tenemos conocimiento de esta confidencia”, reveló al mismo medio.

“Hay bastante similitud”

En otra entrevista reciente con Lo Sé Todo por Telemundo, Jusino dijo que las fotos que vio y que supuestamente corresponden a Rolandito no se percibían muy bien, pero dejó en manos de las autoridades la examinación de estas.

“Según los expertos, y de las fotos que se han hecho sobre cómo luciría el nene a esta edad, hay bastante similitud”, declaró la mujer quien dijo que espera que la persona sea Rolandito.

“Ningún padre está preparado para perder un hijo, no importa las circunstancias que sea. Pero, cuando fallece, por la razón que sea, tenemos el cuerpo ahí y este duelo; pero tenemos a dónde ir, a donde lo enterramos, y todas esas cosas. Cuando hay un desaparecido, esto es una pregunta sin respuesta; esto es inconcluso. Obviamente, sí, mi fe se mantiene viva; mi corazón dice que mi hijo está vivo. Yo sé que es promesa de Dios que no los va a devolver en su tiempo. Han transcurrido 25 años, y esperemos que este sea el momento de despertar de esta pesadilla…”, expresó con voz entrecortada.

Sobre la posibilidad de que la persona identificada no sea Rolandito, la madre indicó: “Uno nunca está preparado para una respuesta negativa, ya en su momento te podré responder. Ahora, por lo menos, tenemos la esperanza de que al fin vamos a poder despertar de esta pesadilla”

A preguntas de si sigue pensando que su expareja Roberto Gotay Valcárcel está vinculado con la desaparición, Jusino respondió: “Yo me mantengo firme en que él fue el que lo secuestró, pero, obviamente, no lo mató. El fue el que se lo llevó porque de otra forma mi hijo no se hubiera ido con nadie”.

“El no se iba; solamente con su papá”, aseguró.

La amenaza de Gotay Valcárcel a la madre de Rolandito

En una entrevista con Primera Hora el 10 de julio de 1999 tras su arresto por la violación a la orden de protección, Gotay Valcárcel admitió que, 11 días antes de la desaparición, le dijo a Jusino que le iba a hacer daño con lo más que le duele. Sin embargo, el hombre aseguró que se trató de una broma.

“No lo hice como una amenaza… Me sometí a la prueba de polígrafo y no la pasé, y 20 veces más me voy a colgar… yo no creo en eso. Yo lo hice voluntariamente”, agregó el entrevistado en ese momento.

Gotay Valcárcel no pasó la prueba de polígrafo. Su vehículo llegó a ser ocupado y analizado, de acuerdo con la información que manejan medios en la isla. Sin embargo, por falta de evidencia y de un cuerpo, ya que Rolandito se presume vivo, se ha complicado la presentación de cargos contra Gotay Valcárcel.

¿Qué pasó el 7 de julio de 1999 antes de la desaparición de Rolandito?

El día de la desaparición, el 7 de julio de 1999 cuando Rolandito tenía 4 años, Jusino planea ir a la playa con el menor.

Gotay Valcárcel llegó hasta la residencia de la mujer en violación a una orden de protección. El individuo le pidió permiso para llevarse al niño a comprarle una bicicleta. La madre se negó. La sospecha es que al retirarse de la casa, el hombre se detuvo en el parque de la urbanización y se llevó a Rolandito.

En el 2014, agentes en Puerto Rico lo arrestaron en Corozal.

El arrestado había sido sentenciado a cumplir dos años de probatoria, por apropiarse ilegalmente de mercancía en una tienda de Kmart de Florida.

El sujeto violó la probatoria expedida en el estado, ya que viajó sin permiso a Puerto Rico tras ser sentenciado.

En el caso de Gotay Várcarcel, alguaciles federales también le siguieron la pista por no actualizar su información en el Registro de Ofensores Sexuales a su llegada a la isla. El sujeto había resultado convicto por cargos de agresión sexual contra la madre de Rolandito bajo la Ley de Violencia Doméstica.

En relación con ese procesamiento, Gotay salió de prisión en libertad bajo palabra en febrero del 2003.

¿Qué nueva información maneja la Interpol, el FBI y la Policía de Puerto Rico?

Las nuevas pistas sobre el supuesto paradero de Rolandito las investigan tanto las autoridades locales como federales.

Personal de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) en Puerto Rico y del FBI (Negociado Federal de Investigaciones) lideran parte de los esfuerzos a nivel de Estados Unidos.

La persona que se cree puede ser Rolandito supuestamente fue divisado en un estado de la zona noreste. El individuo en cuestión tiene una marca de nacimiento igual a la de Rolandito y la misma edad, según la información divulgada por las autoridades.

“El equipo de Interpol de Puerto Rico estamos trabajando, verificando y certificando el paradero de esta persona, lo teníamos ubicado en cierto momento, perdimos el rastro, pero ahora estamos reajustando nuestras investigaciones”, dijo Laura Peña, la presidenta de la Interpol, según citada por la agencia Efe la semana pasada.

Las autoridades no han podido realizar pruebas de ADN al hombre porque cada vez que están a punto de contactarlo, huye o desaparece. Los investigadores no dudan que la persona pudiera estar evadiéndolos para no exponer a otras personas en su entorno.

Esta semana trascendió que las autoridades intentan contactar a un amiguito de Rolandito que supuestamente presenció el momento en que fue secuestrado.

Rolando Salas, padre de Rolandito, dijo a medios que la Interpol quiere entrevistar a este individuo que aún reside en la isla.

“Otro de los puntos que tiene Interpol es volver nuevamente a contactar a esta persona, al niño que estaba con mi hijo y entrevistarlo”, declaró, según citado por El Nuevo Día.

