Rivaldo le da con todo a la selección: “La Copa América de Brasil fue una vergüenza”

La última gran selección de Brasil fue la que ganó la Copa del Mundo en Corea y Japón 2002. Aquel equipo tenía figuras como Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho; quienes guiaron a la Canarinha a alzar su quinto Mundial de la historia.

Ya pasaron 22 años de aquel equipo y Brasil sigue lejos de volver a alzar una Copa del Mundo. Y con la más reciente actuación en Copa América las críticas para la selección caen de todos lados.

Uno de los que recientemente criticó esta terrible actuación de Brasil en Copa América fue precisamente Rivaldo. Una leyenda del fútbol brasileño y voz autorizada, pues fue una de las estrellas en el último campeonato del mundo de Brasil.

“Hablo como exjugador de la Selección Brasileña, sé que estas críticas son normales y que los jugadores deben asumir la responsabilidad. La Copa América de Brasil fue una vergüenza“, comentó Rivaldo para Betfair.

El exfutbolista brasileño Rivaldo. Crédito: MEXSPORT

“Lo que se ve es que Brasil está en un momento difícil en cuanto a jugadores. Con todo el respeto a los que están, falta que den un poco más“, completó Rivaldo en la charla.

Y es que para el 76 veces internacional con Brasil, periodo en el que ganó un Mundial y una Copa América, a esta selección le falta experiencia. Pues los jóvenes jugadores que están actualmente parecen que no “dan miedo” a los rivales.

“Tenemos muchos jugadores que no tenían la experiencia de jugar partidos de tanta importancia para la selección. Brasil tenía jugadores que no estaban preparados para una Copa América. Ahora nos ven sin experiencia, ya no damos miedo”, explicó.

Además Rivaldo comentó la situación puntual del joven delantero Endrick. Quien con apenas 17 años fue titular en un partido de cuartos de final de Copa América. Algo que para el exjugador y ganador del Balón de Oro en 1999, fue un error del entrenador Dorival Júnior.

“Algo no marcha bien cuando ves que el entrenador quita a veteranos que marcan la diferencia para intentar ganar en los últimos minutos del partido, y aun así, mantienes a un chico de 17 años como Endrick, que estaba perdido”, enfatizó el ex FC Barcelona.

Rivaldo confía en Neymar para liderar Brasil

Una baja importante que tuvo la selección brasileña en esta Copa América fue la de su capitán Neymar Jr. quien no pudo estar por una fuerte lesión sufrida el pasado mes de octubre.

Para Rivaldo Neymar sigue siendo una pieza clave y que está llamado a liderar a Brasil en el próximo Mundial. “Siempre se le echa de menos. Creo que su regreso la ‘Selecçao’ será mucho más fuerte. Hay que hacer un equipo pensando en Neymar. No creo que la edad sea un problema. Argentina ganó un Mundial con Messi entrado ya en los 35 años. Neymar será en el Mundial más joven todavía. Hay que jugar para él”, cerró Rivaldo.