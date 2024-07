Subway trae nuevos sabores para el verano: sándwiches y aderezos

Subway anunció los nuevos productos para en verano, entre los cuales es tan los sándwiches: nacho picante, pollo a la barbacoa con mostaza y miel y filete con queso y ajo. Así como una nueva salsa de queso cheddar y un nuevo aderezo SubKrunch.

Los productos forma parte de las actualizaciones del menú nacional y vienen a aportar nuevos sabores, texturas a la variedad de comidas que ofrece Subway en sus tiendas.

Se trata de tres nuevos sándwiches exclusivos: el nuevo Spicy Nacho Chicken Sub, el Honey Mustard BBQ Chicken Sub y el Cheesy Garlic Steak Sub.

También está de regreso la salsa barbacoa a los menús de Subway de todo el país. La salsa barbacoa tiene una combinación de sabores dulce y ácido, con notas de humo de nogal, pimienta negra, pimienta roja y especias.

Mientras que debuta en la nueva salsa de queso cheddar, una rica y suave mezcla de queso cheddar fuerte, queso americano y un toque de parmesano. Ambos aderezos combina con el pretzel Auntie Anne’s Footlong de Subway, los nuevos Footlong Dippers con su sándwich favorito.

Las nuevas salsas de Subway combinan con los productos del menú. Crédito: Subway | Cortesía

Además, Subway también ha presentado SubKrunch, un innovador y crujiente aderezo diseñado para quienes buscan una explosión extra de sabor y textura en sus sándwiches, wraps o ensaladas, según un comunicado.

Los SubKrunch le dan un toque crujiente. Crédito: Subway | Cortesía

Conoce los nuevos sándwiches exclusivos

Pollo a la barbacoa con mostaza y miel: pollo estilo rostizado cubierto con queso cheddar Monterey derretido, lechuga, tomates, cebollas rojas y pepinillos, todo rociado con mostaza y miel y la salsa barbacoa ahumada característica de la cadena.

Pollo nacho picante: pollo estilo rostizado cubierto con jalapeños, pimientos verdes, cebollas rojas y SubKrunch y terminado con un chorrito de salsa de queso cheddar y salsa cremosa Sriracha para un toque extra de picante.

Bistec con queso y ajo : bistec en rodajas cubierto con cebollas rojas, pimientos verdes y SubKrunch, terminado con un chorrito de alioli de ajo asado y salsa cremosa de queso cheddar.

