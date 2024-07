Avance de las ofertas que tendrá el Prime Day 2024

El Prime Day de Amazon regresa por décima vez. El evento de 2024 comenzará el 16 de julio a las 12:01 a. m. PDT y se extenderá hasta el 17 de julio, con nuevas ofertas disponibles cada cinco minutos durante períodos seleccionados durante el evento.

Con la inflación haciendo de las suyas, anticípate y descubre antes que nadie las ofertas del Prime Day 2024, que incluye las mejores marcas como Dyson, New Balance y Sony.

A continuación, te mostramos un adelanto de algunas de las mejores ofertas disponibles para comprar durante este Prime Day.

Electrónica

· Ahorra hasta un 50% en dispositivos Amazon nuevos seleccionados, incluidos Echo Spot, Blink Mini 2 y Ring Battery Doorbell Pro

· Ahorra hasta un 68% en dispositivos y paquetes seleccionados, incluidos Ring Spotlight Cam Plus , sistemas de Wi-Fi en malla eero Pro 6E , paquetes de Blink Outdoor 4 + Echo Show 5, paquete de Fire TV Stick con un controlador inalámbrico Xbox, televisor inteligente Fire TV 4-Series 4K UHD, tableta Fire 10 Kids y paquetes Ring Pet

· Ahorra hasta un 40% en auriculares Sony

Hogar

· Ahorra hasta un 50% en cafeteras Keurig

· Ahorra hasta un 50% en Crest Whitestrips y cepillos de dientes Oral-B

· Ahorra un 45% en aspiradoras, mopas y combos iRobot Roomba

· Ahorra hasta un 40% en artículos básicos para el campus de Amazon Basics y Amazon Essentials

· Ahorra hasta un 35% en electrodomésticos de cocina y hogar seleccionados de Vitamix y Dyson

· Ahorra hasta un 30% en productos Bissell seleccionados

Moda

· Ahorra hasta un 40% en prendas seleccionadas de Orolay

· Ahorra hasta un 40% en estilos seleccionados de Allbirds y Rothy’s

· Ahorre hasta un 35% de descuento en productos seleccionados de Shopbop, incluidos Dr. Martens, Reebok, Fila y APL

· Ahorra hasta un 30% en calzado y ropa seleccionados de New Balance

· Ahorra un 20% en una selección de bolsos y accesorios de diseñador usados de What Goes Around Comes Around

· Ahorra un 20% en productos de moda y belleza de lujo seleccionados de marcas como AREA, Giuseppe Zanotti, Altuzarra, Dr. Barbara Sturm y Cle de Peau

Belleza

· Ahorra hasta un 40% en maquillaje y cuidado de la piel de IT Cosmetics

· Ahorra un 30% en cosméticos Urban Decay y en cosméticos, productos para el cuidado de la piel y fragancias de Lancôme

· Ahorra hasta un 30% en productos seleccionados para el cuidado del cabello de Amika, Biolage y Color Wow

· Ahorra hasta un 30% en productos de cuidado de la piel seleccionados de Innisfree, Clarins y productos de belleza de goop y good.clean.goop

· Ahorra hasta un 30% en productos de belleza premium seleccionados de marcas nuevas en Amazon, incluidas Clinique, Kiehl’s y Bumble and bumble

· Ahorra en marcas de celebridades como Martha Stewart, Paris Hilton y Below 60 de Hilary Duff

