Empresario en Massachusetts que mató a tiros a su esposa e hija mientras dormían estaba hundido en deudas

El hombre que se suicidó en Massachusetts tras matar a su esposa e hija adolescente incluyó a su hermano en el seguro de vida de la mujer cuatro días antes de los hechos.

Rakesh “Rick” Kamal, de 57 años, le disparó en la cabeza a su esposa Teena, de 54, y a su hija de 18, Arianna.

El incidente se reportó en diciembre pasado en Dover. Las víctimas dormían en sus camas en la mansión familiar, cuyo valor asciende a $6.7 millones. Posteriormente, Rakesh se disparó.

Esta semana trascendió que cuatro días antes de los hechos, que la compañía de seguros Genwroth con sede en Virginia recibió un fax que incluía un documento firmado por Teena que solicitaba un cambio en los beneficiarios de la póliza de seguro de vida de $1.25 millones, según reportó Boston Globe.

Inicialmente, Teena había identificado a Rakesh como beneficiario principal y la segunda en la línea era la hija. Pero la última solicitud pedía que Rakesh y Arianna fueron los principales beneficiarios, y el hermano del hombre, Manoj Kamal, el contingente.

Por otro lado, el Daily Mail divulgó documentos que apuntan a que el empresario se había declarado en quiebra y había recibido un aviso de ejecución hipotecaria tres meses antes de la tragedia.

Desde que se reportaron los hechos, la familiares han estado batallando por el dinero por el seguro de vida.

La pugna inició cuando Manoj presentó un reclamo a Genworth para el pago. Esto llevó a que el hermano de Teena, Sandeep Bedi, se comunicara con la compañía con sede en Virginia para alertar sobre el cambio en los beneficiarios a solo días de los asesinatos y el suicidio.

En respuesta al planteamiento de Sandeep, Genworth solicitó en abril a una corte federal que decida a quién le corresponde el dinero.

Manoj y Sandeep tienen hasta el 2 de agosto para llegar a un acuerdo o moverse a un juicio civil.

La familia de Rakesh indicó que ni Teena ni Arianna sabían que su padre estaba inmerso en deudas.

“Nosotros lo pusimos en un pedestal tan alto que no se pueden imaginar”, dijo Sandeep previamente al Boston Globe. “Así que ahora, para nosotros conciliar, no solo que él mato a mi hermana y a mi sobrina, sino que nos estuvo mientiendo por años, simplemente no es posible de entender”, agregó.

Sandeep añadió que le llegó a prestar a su cuñado $500,000 bajo la promesa de que no le diría a Teena.