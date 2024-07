Genera PR cumplió un año en Puerto Rico; ahorros por compra de combustible están por verse

Nueva York – A un año de la entrada en vigor del contrato de Genera PR para administrar los activos de generación en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en Puerto Rico, está por verse si la empresa extranjera cumplirá con su compromiso de lograr ahorros en la compra de combustible que podrían traducirse en una reducción en la factura de luz.

A los fines de lograr esos ahorros y recibir compensación por los mismos, la empresa debe encaminar un Plan de Optimización de Combustible para comprar a precios más económicos el material mediante negociaciones de mercado.

“No es que Genera se va a llevar toda la ganancia de esa optimización. Pero sí tienen un incentivo bien grande de buscar todos esos ahorros en términos de combustible donde pueda conseguirlo, porque su pago depende de que puedan obtener ahorros significativos dentro de esa estructura de costo de combustible”, indicó a El Diario el excomisionado asociado del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Ángel Rivera de la Cruz

Si el plan de Genera PR para ahorrar en la compra de combustible es aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), la empresa tiene derecho a reclamar como bonificación el 50% de los ahorros que consiga. El otro 50% debe acreditársele a los abonados de la AEE por medio de la tarifa de electricidad, según establece el contrato con el gobierno de Puerto Rico.

El estimado preliminar que Genera PR suministró al ente regulador de la industria energética en la isla en septiembre del año pasado anticipó unos $196.3 millones de ahorros entre los años fiscales 2024 y 2028.

Según los estimados de la compañía, los ahorros totalizarían $27.3 millones en el año fiscal 2024; posteriormente, aumentarían a $29.5 millones en 2025; $38.5 millones en 2026 y $50.5 millones para cada uno de los próximos dos años. Si Genera no cumple con el requisito de ahorros, no podrá cobrar la mayoría de los incentivos viabilizados a través del contrato.

A preguntas de este periódico sobre, si en efecto, será posible conseguir los anunciados ahorros en vista del fluctuante mercado de combustibles fósiles y otras variantes, Rivera contestó: “Genera comparte con el pueblo de Puerto Rico los ahorros que consiga…su fee de operación son $22 millones de dólares, y tienen la oportunidad de recibir hasta $100 millones en compensación. La compensación va a venir de las reducciones que haga en la compra de combustible. Digamos que Genera con sus acciones, se determinó que hubo $50 millones de ahorros en combustibles, pues $25 millones son para Genera y $25 son para el cliente. Así es como está diseñado el contrato”.

“En términos de la factura de electricidad, ¿como se vería reflejado el ahorro y a quiénes le aplicaría?“, indagó El Diario.

“Se va a ver en lo que se conoce como la cláusula de ajuste por combustible. Casi el 60 % del costo de operaciones de la Autoridad es compra de combustible… Se va a sentir en el factor de compra de combustible. Para que tengamos una idea, la Autoridad consume como $300 millones de dólares en combustible por trimestre; en la medida en que esa factura por combustible se reduzca, el abonado lo va a ver a través de esa cláusula, y va a ver una reducción hasta que se llegue al punto óptimo de que ya no alcance más ahorros. Si en vez de $300 millones, se pagan $175 millones, pues esa reducción se ve en ese factor. Que no se va a ver en una línea que diga, ‘estos son los ahorros’; cómo se presentan esos ahorros, eso es otra cosa…”, explicó el entrevistado.

Cabe señalar que el Negociado le ha pedido a Genera que clarifique y enmiende varios puntos del plan.

Contrato de Genera PR es por 10 años

El contrato a 10 años de Genera PR entró en vigor el 1 de julio del año pasado. El administrador del mismo es la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).

Según detalló Rivera, la reducción en el gasto por compra de combustible es uno de los mandatos principales estipulados en el contrato.

“Contrario a LUMA (compañía privada encargada de la transmisión y distribución de la energía en Puerto Rico) que tiene un ‘fee’ de $100 millones de dólares más $20 millones de incentivos, Genera es al revés; Genera tiene unos $20 millones para operar y tiene que hacer los trabajos para recibir hasta $100 millones de compensación por desempeño. Gran parte de esa compensación por desempeño va a venir por la disposición de las plantas y de cómo baja los costos de combustible”, expuso el experto en el tema energético.

“El segundo mandato, que es uno de los más importantes que tiene Genera, es decomisar esas unidades de generación de la AEE. Sin embargo, ese decomiso o salida no se puede hacer si no se trae generación sustituta, porque primero que todo estamos en 50 % de disponibilidad, y si empezamos a decomisar unidades sin tener ningún tipo de sustituto entonces sí que vamos a tener un problema de generación”, agregó el excomisionado del NEPR.

Aunque se supone que el fin último de las operaciones de la compañía en Puerto Rico sea eliminar el uso de combustibles fósiles y avanzar en la transición a energía renovable según dispone la Ley 17 de 2019 o Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, los ejecutivos de Genera PR han insistido en que el sistema actual no está preparado para el retiro de toda la flota para operar el sistema con más fuentes alternativas.

“El crítico estado de situación de la flota de generación que recibimos de la AEE en julio 2023, presentaba índices de rendimientos deficientes y una operación muy poco confiable. Con una capacidad de generación en apenas 1833 MW o el 46% del total instalado, y sobre 600 MW en averías mensuales o un 32% de salidas forzadas fueron la causa para que continuos relevos de carga dejaran a miles de clientes sin servicio”, lee una entrada en la página web de Genera PR.

Con los planes que Genera ha anunciado se proyecta aumentar la capacidad de generación disponible de 46% a más de 60%, mejorar la confiabilidad de las unidades, reducir las salidas forzadas en 50%, evitar más del 90% de los relevos de carga por problemas en la flota de generación, lo que, según la empresa, redundaría en ahorros en el costo de producción de energía. “Los proyectos incluyen reparaciones de unidades a corto plazo, el reemplazo de componentes críticos, la incorporación de tecnología altamente eficiente, uso de combustible más económico, almacenamiento de energía con baterías, entre otros”, precisa Genera desde su sitio web.

Genera PR promueve la gasificación, alegan sus detractores

Para grupos y activistas medioambientales la intención detrás del discurso de Genera PR es promover la gasificación y extender su presencia en la isla por más de una década.

Genera PR es la filial de New Fortress Energy (NEF) compañía que suministra gas natural a la AEE y opera un puerto de importación en San Juan, capital de la isla.

NFE además suple combustible para generadores de emergencia en las centrales de la Autoridad, de acuerdo con un nuevo contrato anunciado en marzo.

El nuevo pacto entre NFE y la AEE tiene una vigencia preliminar de un año, pero deja abierta la posibilidad de extensiones hasta el 2028.

En ese sentido, Rivera señaló que para propósitos de licitaciones, Genera es una entidad separada de New Fortress, por lo que el argumento de conflicto de interés no se sostiene.

“En términos del desarrollo de energía renovable, Genera es un operador de las plantas que tenemos hasta que no tengamos estas plantas. Digamos que se desarrolla una finca solar, por poner un ejemplo, o una de molinos de viento, Genera no va a estar operando esos activos. Con respecto a lo que usted me está diciendo, Genera es una entidad separada de New Fortress; hay procesos establecidos para la separación de ambos intereses. New Fortress licita para la venta de gas natural; los procesos de adquisición con respecto a New Fortress no son dirigidos por Genera, son dirigidos por una entidad aparte que no tiene interés en el proceso. Entiendo la percepción que pueda haber en esa línea, pero las disposiciones legales para evitar ese conflicto de intereses han sido desarrolladas”, expuso.

Rivera argumentó que para avanzar en la energía renovable se requiere robustecer el sistema no solo en cuanto a generación, sino en transmisión y distribución.

“En términos generales, nuestra cartera de energía renovable dice 40 % para el 2025; 60 % de energía renovable para el 2040; y 100 % para el 2050. 40 % significa que el otro 60 % va a provenir lo más probable de otras fuentes. Nos concentramos en 40 % para el 2025; no estamos llegando ni siquiera al 10 %. Hay que tener generación estable, base. Aún en el 2040 cuando se está hablando de 60 % de energía renovable, todavía hay una porción adicional que puede provenir de otras fuentes. Que yo quisiera que fuera 100 de energía renovable el próximo mes, claro… ¿Es eso viable? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Basado en nuestro sistema de transmisión y distribución, si no se robustece primero ese sistema para poder acomodar toda esa energía renovable, estaríamos poniendo la carreta por encima de los caballos. Ambas cosas se tienen que desarrollar de manera integrada. La energía renovable es intermitente que solamente están disponibles cuando los recursos renovables lo están”, planteó.

Precisamente, en junio pasado, Genera PR le solicitó más tiempo al NEPR para responder a los cuestionamientos del proyecto para cambiar siete unidades generatrices al uso de gas natural.

NEPR le había requerido más datos a Genera sobre la propuesta debido a que la información suministrada era “conflictiva” en términos de las “inversiones capitales” para ejecutar las conversiones, reportó El Nuevo Día.

Genera PR busca triplicar el uso de gas natural en Puerto Rico

En un encuentro con inversionistas, ejecutivos de NFE defendieron los planes de triplicar el uso de gas natural en Puerto Rico.

Entre los avances mencionados por el principal oficial ejecutivo de NFE, Wesley Edens, y el director general de Genera PR, Brannen McElmurray, están los 14 generadores de emergencia instalados el año pasado y el nuevo contrato para el suplido del gas natural para estas máquinas.

“Es exactamente lo que esperamos que hagan: salir y construir nuevas plantas de generación eficiente que reemplacen las plantas viejas”, declaró Edens en el evento el 8 de mayo en el que se compartieron los resultados correspondientes al primer trimestre de 2024.

McElmurray insistió en la necesidad de continuar utilizando gas natural complementado con energía solar distribuida.

“En última instancia, lo que anticipamos es que se retire de la isla toda la generación derivada del petróleo y combustibles pesados, y que la isla se energice simplemente con gas natural, suplementado por (energía) solar y baterías, y que ese será el futuro de Puerto Rico”, indicó el ejecutivo por su parte.

La información surge de una transcripción divulgada por Yahoo Finance.

Un año en Puerto Rico en medio de apagones

Genera PR cumplió un año este mes en la isla en medio de denuncias de apagones masivos no solo provocados por problemas en las líneas de distribución y transmisión, de las que se encarga LUMA Energy, también por otros asociados con la generación. Lo anterior ha reforzado el llamado de algunos sectores para que se le cancele el contrato.

Sin embargo, el enfoque de los encargados de la empresa y del gobierno de Puerto Rico va en otra dirección. Las autoridades en la isla repaldan las metas más inmediatas de Genera PR como la incorporación de baterías a gran escala y el reemplazo de componentes críticos.

“El proyecto de las baterías tiene el propósito de mejorar dramáticamente la estabilidad del sistema eléctrico y el servicio que recibe el cliente. Proyectamos que la operación de las baterías reducirá sobre el 90% de los relevos de carga provocados por problemas de generación, ofrecerá reserva de generación ultra rápida, asumiendo que el 100% de la capacidad de las baterías estaría disponible para ser inyectada a la red en menos de 1 segundo, proveerá almacenamiento de la energía más económica minimizando el uso de combustibles caros y contaminantes de generadores ineficientes”, destacó Genera PR también en su página web.

Este lunes, Genera PR entregó al NEPR el “Plan de Estabilización del Sistema Eléctrico”, que le había requerido el organismo so pena de multas de miles de dólares.

El documento es resultado de una orden emitida por el NEPR el 13 de junio, un día después del apagón masivo que dejó sin servicio de electricidad a unos 350,000 puertorriqueños.

Entre otras cosas, el plan anticipa la instalación de unidades generatrices suplementarias para sumar 565 megavatios (MW) a la flota antes del 30 de junio de 2025.

Sigue leyendo:

¿Qué debe ocurrir antes para que el gobierno de Puerto Rico cancele el contrato con LUMA?

Departamento de Energía de EE.UU. asegura a El Diario que monitorea recientes apagones en Puerto Rico bajo LUMA Energy

AEE necesitaría unos $13,600 millones más en inversión para transición a energía renovable 100 %, según análisis de CNE de estudio PR100 de DOE

Puerto Rico: Departamento de Energía de EE.UU. reconoce en informe final PR100 que un 100 % de energía renovable para el 2050 no será fácil