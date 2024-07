Murió Shelley Duvall, la icónica actriz de ‘The Shining’

Este jueves se ha confirmado la muerte de la actriz Shelley Duvall, conocida por participar en la popular película ‘The Shining’ (1980), protagonizada por Jack Nicholson.

Duvall murió mientras dormía en su casa de Texas, donde nació y reside desde los años 90, cuando se cansó de todas las excentricidades de Hollywood. Durante las últimas semanas la actriz estaba enfrentando complicaciones por la diabetes.

Dan Gilroy, pareja de la actriz durante varios años, le dijo a ‘The Hollywood Report’: “Mi querida, dulce y maravillosa compañera de vida y amiga nos dejó. Ha sufrido mucho últimamente, ahora es libre“.

La actriz también será recordada por haber protagonizado siete películas dirigidas por Robert Altman, a quien también consideró su mentor en la carrera artística. Él la descubrió mientras ella estudiaba en la universidad, en Houston.

El cineasta le propuso hacer una prueba de cámara. Tiempo después debutó en la película ‘Brewster McCloud’ (1970), donde interpretó a Suzanne Davis, una seductora adolescente y guía turística.

Entre las películas de Altman en las que participó está ‘Popeye’ (1980), ‘McCabe & Mrs. Miller’ (1971), ‘Thieves Like Us’ (1974), ‘Nashville’ (1975), ‘Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull’s History Lesson’ (1976), y ‘como Millie Lamoureaux , una fantaseadora asistente en un spa de salud de Palm Springs para ancianos, en ‘3 Women’ (1977).