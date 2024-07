Para Natalia Clavier su vida es una verdadera “Telenovela”

Natalia Clavier regresa a Joe’s Pub para estrenar “Telenovela”, su show en solitario más personal, teatral y vulnerable.

“He querido combinar música improvisada con narración y canciones desde hace mucho tiempo. Si la reciente pandemia me enseñó algo, es que el mañana no está garantizado y que una perspectiva de ‘solo se vive una vez’ es cómo quiero seguir existiendo. Así que decidí enfrentar mis miedos y actuar”, dijo Clavier, quien ha sido parte de Thievery Corporation, The Echocentrics y Voxmana, por nombrar algunos.

Con la participación del público, la artista argentina espera combinar su espontaneidad en la improvisación con la narración sin filtros. Además, basándose en su extenso trabajo musical, interpretará canciones de sus colaboraciones musicales más recientes con Adrian Quesada (Black Pumas) y Eric Hilton (Thievery Corporation).

“En este show unipersonal, quiero elevar mi cultura latina a través de la música y la conversación con el público. Este espectáculo se siente para mí como un experimento emocionante y aterrador. Es como si dijera: ‘¡Hola a todos! ¿Quieren verme desnudarme en el escenario mientras canto para ustedes?’”, señaló.

Nacida en Buenos Aires, Clavier ha sido una figura prominente en la escena musical internacional durante más de una década. En esta obra, se aparta de su rol habitual como cantante y se adentra en el mundo del teatro, un ámbito que, aunque no nuevo para ella, ha permanecido en segundo plano debido a sus compromisos musicales.

“Este show marca un regreso a mis raíces actorales y me permite explorar una forma de arte que he añorado durante mucho tiempo”, señaló. “Telenovela es una exploración profunda de las emociones humanas a través del lente de las telenovelas latinas”.

La nacida en Buenos Aires asegura que con su nuevo montaje busca resaltar sus raíces latinas./Cortesía

Estas series, conocidas por sus tramas melodramáticas y personajes apasionados, han sido una fuente constante de inspiración para Natalia. En su show, utiliza el formato de telenovela para abordar temas como el amor, la pérdida, el miedo y la esperanza.

“Crecí viendo telenovelas con mi familia, y esas historias llenas de drama y emoción dejaron una marca indeleble en mí. Con Telenovela quiero rendir homenaje a esas influencias y compartir con el público las lecciones y emociones que me han acompañado a lo largo de los años”, dijo.

Uno de los objetivos principales de Natalia con “Telenovela” es celebrar y elevar la cultura latina. A través de sus canciones y narraciones, ofrece una ventana a las tradiciones, los valores y las historias que han moldeado su vida y su carrera.

“Ser latina es una gran parte de mi identidad, y quiero compartir eso con el mundo. En Telenovela, no solo estoy contando mis historias; también estoy contando las historias de mi cultura, de mi gente. Quiero que la audiencia sienta esa conexión y aprecie la belleza y la profundidad de la cultura latina”.

En detalle:

Qué: Estreno de “Telenovela”, de Natalia Clavier

Dónde: Joe’s Pub- 425 Lafayette St, New York, NY 10003

Cuándo: martes 16 de julio, 9:00 pm

Boletos:https://publictheater.org/productions/joes-pub/2024/n/natalia-clavier/