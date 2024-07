Amigo de Luis Miguel aclara rumor sobre supuesta boda con Paloma Cuevas

Luego de que en semanas anteriores el aristócrata español y amigo de Luis Miguel, Luis Alfonso de Borbón, bromeara sobre que el cantante latino había contraído nupcias con su actual pareja Paloma Cuevas, el también duque de Anjou volvió a hablar sobre el tema ante la euforia causada por sus declaraciones.

Durante su más reciente aparición en el concierto que el intérprete de “La Bikina” brindó hace unos días en la ciudad de Madrid, España, Luis Alfonso de Borbón fue interrogado sobre sus propias declaraciones en donde mencionó que el también actor se había casado con Cuevas en Las Vegas.

En dicha revelación, fue la esposa del aristócrata, Margarita Vargas, quien señaló que su marido estaba bromeando y que todo era mentira. Sin embargo, la declaración de Vargas, lejos de aclarar la confesión de Luis Alfonso, generó grandes dudas sobre si realmente el cantante se había casado con Cuevas y había revelado tal evento por error.

Por todo lo anterior, el amigo de Luis Miguel mencionó, durante su visita al estadio Santiago Bernabéu, locación de los conciertos del mexicano en Madrid, que sus palabras fueron una simple broma: “Nada, era una broma y ya está”.

Nadie detiene a Luis Miguel

En la misma plática, y como una forma de confirmar lo anterior, Luis Alfonso de Borbón mencionó que su amigo y la diseñadora Paloma Cuevas disfrutan de su amor sin mencionar si tienen deseos de contraer matrimonio.

Yo lo que digo, que además lo repite cada vez por tres Luis Miguel, somos novios. Pues ya está, somos novios

Finalmente, y respecto a la diversidad de críticas que ha recibido el cantante mexicano sobre que no suele interactuar con su público además de no dedicarles palabras en los shows, el aristócrata español señaló que el intérprete de “La Incondicional” tiene la capacidad de conectar con su público a pesar de no hablar con él.

Luego de su paso por las ciudades de Córdoba, Madrid, Pamplona y Sevilla, el intérprete de “México en la Piel” continuará su paso por España con shows en Barcelona, Roquetas de Mar, La Coruña, Cádiz, Valencia y Marbella, sitio en donde finalizará su minigira el próximo 3 de agosto.

Tras este breve recorrido por España, Luis Miguel volverá a territorio mexicano para poner punto final a su gira, iniciada en 2023, con una serie de conciertos en las principales ciudades del país como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana, Mérida, entre otras. Será hasta el día 28 de noviembre que el también actor cierre, de manera definitiva, su gira en la ciudad de Toluca, Estado de México.

