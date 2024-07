¿Qué participantes regresaron hoy a ‘Top Chef VIP 3’?

Dos participantes regresaron este viernes a ‘Top Chef VIP 3’. Se trató de Mariana Botas y Natalia Juárez, quienes ganaron el reto de eliminados de las semanas anteriores y por eso ahora tienen la posibilidad de volver al juego.

Carmen Villalobos, presentadora de televisión, se encargó de compartir la noticia a la audiencia y a los competidores: “Solo les quiero decir que esta noche los protagonistas no van a ser ustedes, no, no, no, pero van a ayudar a reescribir esta historia, pues les cuento, abrimos nuevamente una puerta que parecía cerrada para siempre, solamente por esta noche estará disponible una oportunidad única. Vamos a recibir en la cocina a unos invitados conocidos y que vienen con ganas de quedarse”.

Posteriormente hubo muchas emociones por los reencuentros que se dieron, pero también se generaron molestias porque algunos consideraron que no debieron dar esta nueva oportunidad, sobre todo porque los que quedan han superado varias pruebas.

Alicia Machado fue una de las que no se mostró tan feliz por esta noticia, aunque compartió con algunos concursantes como Ivana, un momento que le sumó bastante, sobre todo por la tensión que han vivido en los días recientes.

Gary Centeno, por su parte, hablaba de una energía muy pesada con la que no se sentía a gusto.

¿Y qué dijo el público de estos reingresos a ‘Top Chef VIP 3’?

En los comentarios de la cuenta en Instagram Telemundo Realities hubo varias reacciones, la mayoría para celebrar esta decisión. “Ahora quién aguanta a Galeano llorando por Pancho todo lo que queda de programa”, “Ya no veo más eso, me quedo con mis novelas”, “Muchas felicidades para esas dos hermosuras”.

Otros escribieron: “Menos mal no volvió un mosquetero, que Galeano se vaya con ellos”, “Pobrecitas, entraron a ese pozo de tiburones. Yo en las dos temporadas anteriores nunca vi tanta envidia y maldad. Bueno, será”.

La noticia llega a poco de que se celebre la gran final y se conozca quién será el ganador de los $200.000 dólares.

