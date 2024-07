El mensaje de Pancho Usteri luego de la eliminación de ‘Top Chef VIP 3’

El cantante mexicano Pancho Usteri fue eliminado este 11 de julio del programa ‘Top Chef VIP’, que transmite la cadena de televisión Telemundo. Su salida fue bastante sentida por los concursantes, debido al cariño que le tienen.

Poco después de que se conociera la decisión del jurado, publicó un mensaje en su cuenta en Instagram en el que agradeció por esta oportunidad.

“Hoy me toca decir adiós en las cocinas de ‘Top Chef VIP’. Me voy muy orgulloso de llegar casi hasta lo último de este hermoso reality. Fue un reto muy grande para mí y como siempre lo dije ‘soy cantante No cocinero’, pero aprendi muchísimo”, comentó.

Luego, indicó que no pensó ganarse el aprecio de tantas personas. “Nunca pensé en convertirme el favorito para mucha gente. Gracias por tanto cariño y apoyo incondicional”, escribió.

Pero no solo el artista se mostró conmovido por este hecho. Su compañero, José María Galeano, actor español, lamentó con un sentido mensaje en su cuenta en Instagram la eliminación.

En la publicación, el artista comentó: “Los cuchillos de Top Chef Vip me han atravesado esta noche el corazón. Hoy no sale del show un participante, un cocinero, un buen amigo… esta noche abandona la cocina, mi carnal; el cabrón que se ganó mi amistad, mi confianza y el derecho a llamarme Hermano para toda la vida Pancho Uresti”.

Además, contó que las vivencias que tuvieron fueron tantas, que se le hace difícil resumirlas. “Necesitaría un libro entero para poder contarles todo lo que hemos vivido aquí: mil cocinadas, mil aventuras, mil risas y muchísimas lágrimas. Me quedo con el cariño, el apoyo, la complicidad, la sinceridad y todo lo que mi hermano Pancho tiene debajo del sombrero. Me cuesta escribir esto y saber que mañana no te tendré a mi lado para seguir peleando juntos”.

