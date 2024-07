Sergio Canales confía en tener una buena alianza con Óliver Torres

El futbolista mexicano de Rayados de Monterrey, Sergio Canales, habló sobre lo emocionante que le resulta la contratación de su compatriota Óliver Torres para este torneo Apertura 2024 de la Liga MX debido a la asociación que ambos pueden crear para generar peligro entre sus rivales.

Estas declaraciones las realizó la figura de La Pandilla durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde también resaltó que en algún punto de su carrera llegó a tener un fuerte odio contra Torres debido a la fuerte rivalidad que existe entre el Real Betis y el Sevilla FC en España.

“Es un jugador que entiende el fútbol de la misma manera que yo, muchas veces tener posesiones, muchas veces asociarse, jugar rápido uno o dos toques. Él al llegar aquí, el equipo ha crecido también muchísimo en ese aspecto, va a entrar creo que, de una muy buena manera porque al final estamos jugando a un fútbol que a él le va a encantar también”, expresó.

“Yo encantado de poder jugar con él, ya se lo dije antes de venir para acá, que me haría mucha ilusión, siempre ha sido mi rival, le he odiado siempre y ahora hago lo que sea para que le vaya bien, al final es lo bonito del fútbol y de la vida que unas veces estás a tope contra alguien y de repente es tu compañero y es tu amigo y ayudarle todo lo que puedo también”, detalló Canales.

Sergio Canales también habló sobre los rumores que surgieron en México en el que aseguraban que él fue una pieza fundamental para lograr que Torres firmara con Rayados de Monterrey; a pesar de esto descartó dicha información y sostuvo que él ya estaba más que convencido de poder jugar en territorio azteca.

“Ya estaba convencido, ya tenía muchas ganas. Simplemente le dije cómo me sentía yo, el cambio, lo bien que me había venido, lo que estaba disfrutando, lo a gusto que me encuentro tanto en la ciudad como en el equipo, la verdad que, disfruto muchísimo de estar aquí, estoy agradecido porque al final estoy en un vestuario muy alegre”, dijo.

“Todos tienen una ilusión tremenda por ser campeones, así se lo transmití y bueno, es verdad que, me contestó y me dijo, vale, no te preocupes, pero bueno, creo que él también ya había preguntado y estaba ilusionado también”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Asociación de Futbolistas da su apoyo a Rodrigo Huescas

–Fernando Ortiz asegura que duelo contra Cruz Azul será complicado

–Luis Romo asegura que llega sin presiones a Cruz Azul