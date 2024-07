Ángel Di María da su opinión sobre Cristiano y Messi: “Al final el mejor es el que tiene más Balones de Oro”

Uno de los pocos jugadores que se pudo dar el lujo de jugar con los dos mejores futbolistas de los últimos tiempos es Ángel Di María. El “Fideo” compartió con Cristiano Ronaldo cuatro temporadas e incluso ganaron juntos una Champions League.

Mientras que con Lionel Messi comparte desde 2008 en la selección de Argentina y también coincidieron un año en el PSG antes de que Di María pasara a la Juventus.

Es por eso que si alguien conoce bien a los dos astros que dominaron el fútbol por casi 20 años ese es Ángel Di María. Quien además recientemente en una entrevista para el diario L’Équipe dio su opinión y eligió quién es para él el mejor jugador entre ellos dos.

“Todo el tiempo sólo piensan en ganar. Pero, al final, el mejor es el que tiene más Balones de Oro, y Messi tiene ocho. Para mí, por tanto, hay una cierta distancia entre él y Cristiano“, aseveró el experimentado jugador.

Messi y Di María celebrando la Copa del Mundo en 2022. Crédito: AP

Di María además explicó la importancia de ambos para el fútbol actual. Pues a pesar de que ninguno de los dos juega ya en Europa, se sigue hablando de ellos y comparando sus números con los futbolistas actuales.

“Después de formar parte de la élite durante muchos años, se sigue hablando de ellos en todo el mundo, aunque ahora estén en Estados Unidos y Arabia Saudita. La competencia entre ellos permitió que La Liga creciera e hizo que todos amen el fútbol. Con Messi, los estadounidenses empiezan a redescubrir el fútbol.”, explicó el futbolista argentino.

Di María agradecido por su paso en el PSG

A lo largo de su carrera Ángel Di María jugó siempre en grandes clubes. Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG y Junvetus. Y uno de los equipos con los que más agradecido está es precisamente el cuadro parisino.

Pues llegó a la capital francesa luego de una temporada relegado al banco en el Manchester United y en París sintió que encontró nuevamente su lugar.

“Fue como un renacimiento porque había sido un año complicado en Manchester, se habían producido muchos acontecimientos familiares y futbolísticos. Estaba en una espiral negativa y París cambió mi vida”, lanzó Di María.

“Lo que necesitaba en ese momento era un nuevo lugar donde empezar desde cero. En el PSG desde el primer día me sentí a gusto. Fue el lugar donde he pasado más tiempo en mi carrera, en 2022 me hubiera gustado quedarme un año más, pero el club decidió lo contrario. Querían que me fuera, probablemente porque querían traer a otros jugadores. Lo entendí, aunque no fue fácil después de tantos años allí”, sentenció el futbolista.

Di María está cerca de renovar por un año más con el Benfica, mientras que con la selección Argentina se despedirá el próximo domingo cuando juegue su último encuentro con la Albiceleste en la final de la Copa América ante Colombia.

Sigue leyendo:

“Hoy tengo la tranquilidad de decir adiós”: Ángel Di María habla sobre su retiro de la selección

Ángel Di María: “Messi dijo que quería llegar a la última final por mí”

Messi cataloga la Copa América como una de sus últimas batallas