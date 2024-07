“Hoy tengo la tranquilidad de decir adiós”: Ángel Di María habla sobre su retiro de la selección

Hace un par de meses el futbolista argentino Ángel Di María anunciaba que esta Copa América 2024 sería su último torneo con la selección de Albiceleste. Ahora que Argentina disputará la gran final el domingo 14 de julio ante Colombia el “Fideo” dirá adiós a la casaca nacional.

El talentoso atacante debutó con la selección absoluta en septiembre de 2008. Desde entonces ha disputado 144 encuentros y se retirará como el cuarto argentino con más partidos con su selección.

Recientemente en una entrevista con el diario L’Équipe Di María habló sobre su próximo encuentro con Argentina. El cual será el último con su selección.

“Mi decisión está tomada. Antes algunos querían que me fuera y ahora quieren que siga. Después de todo lo que he podido lograr con la selección, hoy tengo la tranquilidad de decir adiós”, comenzó el futbolista de 36 años.

Di María y Messi después de conseguir la Copa del Mundo en Qatar. Crédito: AP

Sin embargo no dejó de expresar sus sentimientos y comentó lo triste que se siente de dejar la casaca celeste y blanca luego de 15 años vistiéndola.

“Me duele porque la selección es el lugar donde más feliz me siento. Cuando vistes la camiseta de la selección sólo piensas en defender tu país. Lo he dado todo por Argentina desde hace 15 años y muchos jóvenes merecen la oportunidad de vestir esta camiseta. Es hora de dar ese paso a un lado”, completó el ex Real Madrid.

Su gol en la final del Mundial 2022

Uno de los héroes de las finales que ganó Argentina fue precisamente Ángel Di María. El zurdo anotó en cada final que la Albiceleste ganó y obviamente en Qatar no fue la excepción y en aquel partido ante Francia anotó el 2-0 parcial en una excelente jugada colectiva.

“Este gol quedará grabado en nuestra memoria porque es una acción fantástica. Simplemente empujé la pelota profundamente. Julián Álvarez, Mac Allister y Messi construyeron esta acción con un toque de balón. Cuando vi salir a Lloris pensé en lo que me había dicho el entrenador de porteros (tenía tendencia a caer al suelo rápidamente)”, recuerda Di María.

Sigue leyendo:

Ángel Di María: “Messi dijo que quería llegar a la última final por mí”

Messi cataloga la Copa América como una de sus últimas batallas y deja en el aire su retiro de Argentina