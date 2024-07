Colombianos de la Gran Manzana unidos ante gran final de la Copa América: “Vamos a ser campeones”

Faltan solo unas horas para que suene el pitazo inicial del partido entre los seleccionados de Colombia y Argentina, quienes este domingo se disputarán la final de la Copa América, en el estadio Hard Rock de Miami. Y aunque la sede de la cita deportiva está a más de 1,750 kilómetros de la Gran Manzana, los gritos de apoyo y las buenas vibras de los colombianos de los cinco condados son tan fuertes, que alcanzarán a resonar en la cancha para animar al equipo, dirigido por Néstor Lorenzo.

Ese es el sentir de los hinchas neoyorquinos de la selección Colombia en diferentes rincones de Nueva York, quienes afirman que esperan hacer historia y convertirse por segunda vez en campeones de la Copa América, título que no logran desde el 2001. Y es que si se mide la emoción que ha generado la final del evento futbolero más importante del continente con la venta de camisetas, “Colombia está goleando” al seleccionado argentino.

Con esas palabras definió el vendedor James Martínez el sentir de la final entre los colombianos y los argentinos, pues de lejos, en Nueva York es más grande la comunidad cafetera que la albiceleste.

“Es que a nosotros los colombianos cuando nos unimos en torno a algo, nadie nos gana. Hace mucho tiempo no veía a mi gente tan feliz y tan unida, y eso me encanta. Y si medimos el apoyo que desde aquí la gente le está dando a ambos equipos, mi Colombia del alma ganaría, pero de lejos, mijo. Ya no me queda ni una camiseta de las nuevas de Colombia; están agotadas”, comentó muy emocionado el comerciante colombiano, quien vende ropa en la Avenida Roosevelt, en Queens.

Y con esa gracia muy propia de los cafeteros, el hincha de la selección Colombia no pudo evitar manifestar sentirse orgulloso de su nombre, y a pesar de tener más de 40 años, aseguró que sus padres lo bautizaron así, en honor al cerebro e ídolo del equipo colombiano, James Rodríguez, quien este viernes 12 de julio cumplió 33 años.

“Hermano, es que los James somos duros donde sea que estemos. Por algo mis papás me pusieron el mismo nombre que el mejor 10 que ha tenido nuestro país. Me llamo así, James, en honor al hombre, y este domingo él nos va a llevar al triunfo. Vamos a ser campeones, no tengo la menor duda”, agregó el tocayo del deportista más querido del momento en tierras cafeteras.

Y con la misma emoción que cargan muchos paisanos que viven fuera de Colombia, Gloria Becerra, originaria de Bucaramanga, también dijo tener lista su camiseta para lucirla el domingo y apoyar a su selección.

“Este domingo vamos a ganar. Vamos a ser campeones que hasta tendrán que poner la bandera de Colombia en el Empire State. Será el comienzo del festejo para nuestras fiestas patrias del 20 de Julio”, comentó la hincha colombiana, quien ni siquiera quiso pensar en la posibilidad de que Argentina les dañe la sonrisa. “Cuando uno juega una final uno juega pensando en ganar, no en perder o si no pues entonces mejor uno no juega, así que solo quiero pensar en la victoria, y si es por goleada, mucho mejor”.

María Aguilar, quien tiene un negocio de venta de camisetas y artículos deportivos en Jackson Heights, Queens, a pesar de no ser colombiana, manifestó también su respaldo al onceno cafetero, y dijo que el equipo tricolor le hizo su agosto al negocio.

“La verdad es que sí hemos vendido muchas, pero muchas camisetas de Colombia. Ya no nos queda ni una. De Argentina hemos vendido, pero poquitas. Los colombianos están muy felices y pienso que pueden ganar. Hay mucha emoción”, comentó la vendedora, elogiando el desempeño de los colombianos, del que incluso el propio Messi habló previo al juego.

Colombianos de NYC esperan que su selección sea campeón de la Copa América. Foto Edwin Martinez

“Colombia es una selección que tiene muy buenos jugadores y muy intensa… Por algo Colombia hace tanto tiempo no pierde, es una selección que tiene muy buenos jugadores, muy intensa también, que arriba tiene gente rápida, dinámica”, dijo el jefe en la cancha del seleccionado argentino, a quien seguidores e la albiceleste como el bonaerense Emiliano Gimenez, adoran y dan por descontado, alzará el trofeo de la Copa América.

“La emoción no puede cegar la razón, y admito que Colombia está jugando un gran campeonato, pero no nos superan. Nosotros tenemos a Messi, somos los campeones del mundo y tenemos historia, y eso se va a notar en la cancha”, dijo el joven, de 29 años, amante del fútbol. “Le deseo suerte a los colombianos, porque son gente buena y tengo muchos amigos colombianos, y cuando les digo que no hay opción de que ganen, me llaman arrogante y dicen que se me sale lo argentino, pero es cuestión e fútbol, de datos, de juego. Colombia va a ser un subcampeón honroso, pero Argentina será campeón”.

Y en medio de las apuestas y cábalas que hinchas de uno y otro equipo hacen de cara a la cita del domingo, dueños de restaurantes como Pollos Mario, El Basurero, Casa Colombia, Míster Cangrejo, Chipi Chape y S Meat y Hueso, esperan una amplísima concurrencia.

“Aquí vamos a estar listos siempre para celebrar por todo lo alto con nuestra gente. Los colombianos siempre le apostamos al triunfo y esta vez deseamos que todos ganemos, que la selección se corone como campeón y que a nosotros nos vaya muy bien ese día”, dijo Fernando Moreno, quien trabaja como mesero.

Y es que el sentir previo a la victoria y la felicidad que entre los colombianos ha causado la llegada de su equipo a la final, que incluso hizo que en Colombia hasta el presidente Gustavo Petro declarara día cívico para el lunes, también ha hecho que cafeteros que viven en la Gran Manzana pidan que les den el día libre.

“Deberían seguir aquí el ejemplo de Petro y que todos los patrones que tienen empleados colombianos nos den libre el lunes para celebrar, sí ganamos, o para llorar, sí perdemos”, comentó entre risas Geovanny Rodríguez. “Ya en serio, sí espero que ganemos la verdad. Tenemos todo para ser campeones, y creo que hace mucho tiempo no hemos tenido una alegría grande que nos merecemos hace mucho y que este equipo se merece porque han demostrado de verdad lo que es jugar al fútbol y el valor de estar unidos. Cuando nos unimos somos poderosos”.

María Aguilar aseguró que las camisetas de Argentina no se han vendido tanto. Foto Edwin Martínez

Y al cupo de 65,300 espectadores que estarán el domingo en Miami, animando a la selección Colombia, se sumarán varios hinchas que han salido en caravana desde diferentes puntos e Nueva York y del estado vecino de Nueva Jersey, donde también reside buena parte de la comunidad colombiana en el área tri estatal.

“Nosotros vamos a gritar duro en el estadio, pero necesitamos el apoyo de todos los colombianos de todas partes para que les llegue la energía a James, a Ríos y a todos nuestros muchachos. Vamos a ser campeones y aunque no todos pudieron venir a Miami, vamos a festejar dondequiera que estemos”, dijo Carlos Valencia, un joven de Brooklyn, quien viajó a Florida a ver la final de la Copa América.

Mónica Salamanca, presumiendo de la camiseta colombiana al lado de la argentina en plena Roosevelt en Queens, también le echó porras a la selección cafetera y dijo sentirse confiada en que el equipo de Colombia derrote a Argentina para que comience la fiesta en Nueva York.

“Colombia merece ganar y seguir con esa emoción que han tenido todos estos días. Aquí hemos vendido gorras, más de tres docenas, igual camisetas de todos los tamaños. Ya se me acabaron, por eso tengo que pedirle esta prestada a la vecina”, dijo la joven, quien agotó todos los suministros de artículos colombianos en su negocio. “De Argentina no se está vendiendo mucho, y aunque son buenos, no dudo que Colombia va a ser campeón, porque ellos le meten verraquera y las ganas, como tiene que ser. Estoy 110 por ciento segura de que Colombia va a ganar. No hay duda”.